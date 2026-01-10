El FC Barcelona ya ha dado un paso importante de cara al futuro de Marcus Rashford. Según la información trasladada al jugador y a su entorno, el club azulgrana ha expresado de forma clara su deseo de retenerlo más allá de la presente temporada, una muestra de confianza que refuerza la apuesta deportiva realizada por el inglés.

Aunque el rendimiento sobre el césped ha convencido, la operación aún no está cerrada ni garantizada. La continuidad de Rashford dependerá de varios factores, entre ellos una decisión clave, la opción de compra de 30 millones de euros incluida en su acuerdo actual.

Una decisión aplazada y condicionada

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

En estos momentos, el Barcelona no ha tomado una determinación definitiva sobre si activará dicha cláusula. La decisión se tomará más adelante, una vez se evalúe el contexto global del club, especialmente la situación financiera, un elemento que sigue marcando la hoja de ruta de la entidad en el mercado.

Desde los despachos se impone la prudencia. El Barça quiere asegurarse de que cualquier movimiento se ajuste a los límites económicos y al margen salarial, evitando comprometer el equilibrio financiero a medio plazo.

Rendimiento y encaje: claves del optimismo

Más allá de los números, en el club destacan el encaje deportivo de Rashford y su impacto positivo en el vestuario. Su versatilidad ofensiva, su capacidad para atacar espacios y su experiencia en la élite han sido argumentos suficientes para que la valoración interna sea muy positiva.

En ese sentido, la sensación en el Barça , según Fabrizio Romano, es clara, están muy contentos con “Rashy”, tanto por su aportación futbolística como por su actitud y profesionalidad desde su llegada.

🚨🔵🔴 Barcelona already informed Marcus Rashford and his camp about desire to keep him beyond this season.



No guarantee yet on €30m buy option to be activated, final decision later + based also on financial situation but Barça very happy with Rashy.



🎥 https://t.co/YDcAE3zRTy pic.twitter.com/lIcEUtGXN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

Un mensaje claro al jugador

El hecho de que el club haya comunicado directamente su intención de contar con él en el futuro es una señal inequívoca. Aunque todavía no exista una garantía formal, el mensaje es de confianza y continuidad, a la espera de que las circunstancias económicas permitan dar el paso definitivo.

El futuro de Marcus Rashford en el Barcelona aún no está escrito, pero el camino parece marcado. Si las cuentas lo permiten, el club azulgrana quiere que su historia con “Rashy” vaya mucho más allá de esta temporada.