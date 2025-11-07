El FC Barcelona entrena a puerta abierta en el Spotify Camp Nou y puede verse en directo por vídeo

A pocas horas de enfrentarse al Celta de Vigo este fin de semana por la 12ª jornada de LaLiga, el FC Barcelona regresa al Camp Nou con un entrenamiento abierto al público.

Tras meses de ausencia, el club azulgrana vuelve a su feudo este viernes con un entrenamiento a puerta abierta al público en el Camp Nou. Tras varios años de obras, el estadio se prepara para reabrir y volver a albergar partidos de fútbol tras el parón internacional de noviembre. Pero antes de eso, Joan Laporta y los dirigentes del club querían ofrecer a sus aficionados una primera fiesta con este entrenamiento abierto para unos pocos privilegiados.

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | David Ramos/GettyImages

Para muestra de su gran popularidad, este entrenamiento encontró rápidamente su público: se vendieron todas las entradas, aproximadamente unas 23.000 localidades. La venta duró solo unos días, ya que el regreso al estadio del Barça se hacía esperar y los aficionados tienen ganar de ver a su equipo jugar de nuevo en el Camp Nou.

La última vez que el estadio azulgrana acogió un partido oficial fue el 28 de mayo de 2023, en el encuentro correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga 2022/23. El FC Barcelona, en ese momento entrenado por Xavi hernández, se impuso 3-0 al Mallorca.

Desde que comenzaron las obras, el Barcelona ha manejado varios plazos para volver a jugar en estadio y, de momento ninguno se ha cumplido. El presidente, Joan Laporta, afirmó que espera que puedan volver al estadio a finales del mes de noviembre de este año.

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | Eric Alonso/GettyImages

Para ver el entrenamiento del FC Barcelona como si estuvieras en el Spotify Camp Nou, ponte cómodo y haz clic en el vídeo a continuación. El inicio de esta sesión del equipo de Flick, a dos días del partido de LaLiga contra el Celta de Vigo, comenzó a las 10:30. El vídeo también estará disponible más tarde en diferido.

El entrenamiento del FC Barcelona en directo desde el Camp Nou.

