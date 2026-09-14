El FC Barcelona está a una victoria de romper una marca histórica del club

El FC Barcelona de Hansi Flick comenzó la temporada 2026/27 de manera arrolladora: el conjunto catalán ganó sus seis primeros encuentros oficiales, con cinco triunfos al hilo en LaLiga y otro en la UEFA Champions League.

La última victoria llegó frente al Levante por 2-4 y completó una racha en la que también superó al Elche, al Athletic Club, al Rayo Vallecano y al Valencia en el campeonato español, además de imponerse ante el Feyenoord por 5-1 en Europa, un registro que le permitió igualar una marca que solo había alcanzado en tres ocasiones anteriores.

Barcelona have now scored 26 goals in just six games 😳



This team is unstoppable right now 😮 pic.twitter.com/RTitNJhbED — ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2026

Tres antecedentes históricos

Con esta seguidilla, el conjunto azulgrana se metió en un selecto grupo de equipos que lograron encadenar seis triunfos en el inicio de una temporada. El primer registro corresponde a la campaña de 1929/30, con James Bellamy como entrenador; luego lo repitió el conjunto de 1960/61, con Ljubiša Broćić en el banco; y el último antecedente fue el de 2018/19, bajo las órdenes de Ernesto Valverde.

En aquel 2018/19, el Barcelona consiguió sus seis triunfos entre tres competencias. Primero venció al Sevilla en la Supercopa de España, después sumó cuatro victorias en LaLiga y cerró la racha con un triunfo por 4-0 ante el PSV Eindhoven en la Champions League.

A un triunfo de hacer historia

Aún así, ninguno de esos tres equipos logró superar la barrera de las seis victorias. Por eso, el próximo partido del azulgrana tiene un valor especial más allá de los tres puntos.

Fc Barcelona V Feyenoord - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md1 | Europa Press Sports/GettyImages

El próximo miércoles 16 de septiembre el Racing de Santander será el rival del conjunto de Flick en el Spotify Camp Nou y una victoria permitiría al conjunto catalán alcanzar por primera vez en su historia las siete victorias consecutivas para iniciar una temporada oficial.

El Barcelona ya igualó una marca con casi un siglo de historia. Ahora tiene 90 minutos por delante para convertir ese registro en un nuevo récord del club.

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