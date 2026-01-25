El FC Barcelona está muy cerca de cerrar la incorporación de un joven talento inglés

El FC Barcelona continúa moviéndose con sigilo pero decisión en el mercado de jóvenes talentos. Según la información adelantada por Fabrizio Romano, el club azulgrana está muy cerca de cerrar el fichaje de Ajay Tavares, futbolista del Norwich City, nacido en 2009, considerado una de las promesas más interesantes de su generación en el fútbol inglés.

El acuerdo no está aún firmado, pero las sensaciones en los despachos del Barça son claramente optimistas. Pese al interés de varios clubes alemanes, que en los últimos días intentaron entrar en la operación, el conjunto blaugrana lleva ventaja y confía en cerrar la incorporación en los próximos días. Un factor clave ha sido la voluntad del propio jugador, que prioriza vestir la camiseta del Barcelona y ve el proyecto formativo del club como el entorno ideal para su desarrollo.

🚨🔵🔴 Barcelona are closing in on deal to sign Norwich 2009 born talent Ajay Tavares.



German clubs tried to enter the race but Barça ahead + confident to close in next days, Tavares wants the move.



🎥➕ Barça could sign 4 young talents in few weeks: — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026

La posible llegada de Tavares no es un movimiento aislado. Desde la dirección deportiva se trabaja con una estrategia clara: reforzar el fútbol base y el Barça Atlètic con talento joven de alto potencial, adelantándose a la explosión mediática y económica de estos perfiles. En este sentido, Fabrizio Romano apunta que el Barça podría cerrar hasta cuatro incorporaciones de jóvenes talentos en las próximas semanas, una señal inequívoca de la apuesta estructural por el futuro.

El club entiende que, en un contexto económico complejo, la captación temprana de promesas es una vía sostenible para mantener la competitividad a medio y largo plazo. La fórmula ya ha dado resultados en el pasado y vuelve a marcar el rumbo en el presente.

Si nada se tuerce, Ajay Tavares será el siguiente nombre en sumarse a esta hoja de ruta, reforzando la idea de un Barcelona que, lejos de los grandes focos del mercado, sigue construyendo desde abajo un proyecto con mirada larga.