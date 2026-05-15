El FC Barcelona evalúa llevar a Florentino Pérez a la Justicia

Después de las duras declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vinculando al FC Barcelona con presuntos beneficios arbitrales en el marco del Caso Negreira, la dirigencia culé ya trabaja en posibles medidas judiciales contre el mandatario merengue.

Desde el departamento jurídico del conjunto catalán consideran que algunas frases del directivo podrían dañar la imagen y reputación de la entidad. Por eso, los abogados del club están revisando cada una de sus declaraciones públicas, además de otras manifestaciones realizadas desde el entorno del Madrid en los últimos días.

🚨 Florentino Pérez blasts Barcelona over the referee controversy: ‼️



“Barcelona have been paying referees for 20 years, and in the last decade it’s been the SAME referees.”



He also criticised La Liga’s response: “The league president says we should move on from this systemic… pic.twitter.com/mqvljuCoVU — MatchDay Central (@MatchDCentral) May 15, 2026

Las frases que encendieron la polémica

Durante una conferencia de prensa realizada esta semana, Florentino apuntó directamente contra el Barcelona al referirse a los pagos realizados durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El presidente aseguró que al Real Madrid "le robaron siete ligas" y lanzó una fuerte crítica contra el sistema arbitral español.

Las declaraciones generaron un fuerte malestar en la dirigencia blaugrana, que entiende que se cruzó un límite institucional. De igual manera, un día después, Pérez intentó apaciguar el revuelo que generó su declaración y aclaró que la frase sobre los títulos de LaLiga había sido "una manera de hablar".

Arbeloa también quedó bajo análisis

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El entrenador Álvaro Arbeloa también se vio inmiscuido en la controversia después de respaldar públicamente las palabras del mandatario y sostener que "todos saben lo que pasó durante 20 años", en referencia al Caso Negreira.

Por eso, el departamento legal del blaugrana también analiza si los dichos del exfutbolista podrían incluirse dentro de una eventual denuncia, al considerar que refuerzan acusaciones graves sin una resolución judicial definitiva.

Aún así, la decisión final quedará en manos de la dirigencia; la Comisión Delegada y la junta directiva interina serán quienes definan si finalmente el club inicia acciones legales contra Florentino Pérez y otros representantes del Real Madrid.

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