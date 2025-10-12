Entre las mejores noticias para el FC Barcelona en las últimas semanas destaca, sin duda, el notable rendimiento de Marcus Rashford. El delantero inglés, cedido por el Manchester United, ha sido una de las piezas más determinantes del equipo de Hansi Flick durante el tramo que abarcó los siete partidos oficiales entre los parones de selecciones de septiembre y octubre.

Incluso, el extremo de los Three Lions ha participado directamente en goles en todos esos encuentros, acumulando tres dianas (con un doblete que significó el triunfo en el estreno blaugrana en Champions League ante el Newcastle) y cinco asistencias; cifras que reflejan su rápida adaptación al sistema del entrenador alemán.

En definitiva, Rashford ha aprovechado las lesiones de Lamine Yamal y Raphinha para ganarse un puesto en el once titular culé y consolidarse como una opción ofensiva de garantías, al punto que Flick medita utilizarlo de "9" una vez regresen a la acción tanto el joven astro hispano-marroquí como el brasileño.

¿De cuánto es la opción de compra del FC Barcelona por Marcus Rashford?

Claro que, pese al excelente momento del británico, el Barcelona todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. La cesión del atacante de 27 años incluye una opción de compra no obligatoria que oscila entre 30 y 35 millones de euros, pero el director deportivo, Deco, ha insistido en varias ocasiones en que su club no iniciará conversaciones con el United hasta tener completamente clara la postura.

No obstante, el diario The Sun informó que si Rashford mantiene el nivel actual, el Barça intentará prolongar su estancia en la capital catalana, ya sea mediante una renovación de la cesión o negociando una rebaja en las condiciones del traspaso.

Pues desde las oficinas que preside Joan Laporta aseguran estar “encantados con la ética de trabajo y el talento” del citado futbolista, quien por su parte estaría ilusionado con la posibilidad de continuar vistiendo de azulgrana.

Tomorrow's @SunSport back page:



INK-GER-LAND!



Barca want Rash to sign permanent deal



&



Villa keen Rogers pens improved new contract pic.twitter.com/KNUY5MLuRs — Sun Sport (@SunSport) October 11, 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Rashford con el Manchester United?

Por otro lado, el ManU no vería con malos ojos facilitar la salida definitiva de su canterano, con contrato hasta 2028, siempre que se alcance un acuerdo económico satisfactorio. Eso sí, el veloz delantero debería aceptar una reducción salarial para ajustarse a la estructura económica de los blaugranas.

Aunque es pronto para conocer el desenlace de esta historia, el rendimiento de Marcus Rashford ha generado unanimidad en el entorno barcelonista; por ende, el internacional inglés podría convertirse en uno de los refuerzos más rentables del proyecto de Flick.