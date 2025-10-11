El plan de Hansi Flick con Marcus Rashford en el FC Barcelona

Hansi Flick medita una importante modificación táctica para las próximas jornadas en su FC Barcelona, de cara a la continuidad de Marcus Rashford en el XI titular.

Efectivamente, el entrenador alemán no quiere quitarle ritmo competitivo al veloz atacante inglés, lo que sería una situación normal a partir de la novena fecha de LaLiga, el 18 de octubre, debido a la posible vuelta de Raphinha, quien debe estar recuperado de su lesión de pierna.

Según el diario Mundo Deportivo, Flick tiene en su cabeza utilizar a Rashford como centro-delantero, en vías de que Raphinha recupere su puesto de extremo izquierdo, asumiendo que Lamine Yamal también volverá a la actividad luego de sus reincidentes problemas de pubis, y lo hará por derecha (a pierna cambiada), mientras que Dani Olmo (con problemas físicos), Ferran Torres o Pedri (habitual integrante del doble pivote) actuarían en la mediapunta.

Rashford viene siendo de las pocas luces en el reciente tramo irregular del Barcelona, ya que dio una genial asistencia que en su momento significó el 1-0, aunque su equipo terminó derrotado1-2 por el Paris Saint-Germain en la segunda jornada de la Champions League, mientras que anotó un golazo en la última fecha liguera, el 5 de este mes, pero los azulgranas volvieron a perder, y por goleada 4x1 a manos del Sevilla. En el total del curso, el todavía ficha del Manchester United suma tres dianas y cinco pases de anotación en 10 compromisos oficiales con la oncena de Flick.

"Para mí, jugar de '9' se está volviendo más cómodo; más natural", declaraba en un programa de YouTube el delantero de 27 años y quien también representó al Aston Villa en calidad de cedido, meses atrás. Es que con Unay Emery entrenándolo en Villa Park durante los últimos seis meses de la 2024/2025, el internacional de los Three Lions terminó brillando en plan de ariete; incluso relegando al estelar Ollie Watkins a la banca durante algunos partidos importantes.

Sin dudas, semejante variante le permitiría al Barça seguir aprovechando la velocidad y capacidad para atacar los espacios de Rashford; argumentos que el cuerpo técnico que encabeza Flick no tiene de una forma tan explosiva con Ferran, y de ninguna manera con Robert Lewandowski, de 37 años. Asimismo, el canterano del ManU puede aprovechar su 1.85 de estatura para imponerse por aire, tal y como lo exhibió en el primero de sus dos goles ante Newcastle en la fecha inaugural de esta Champions.