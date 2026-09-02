El FC Barcelona no se rinde y volverá a intentar el fichaje de Julián Álvarez

El mercado de fichajes terminó y Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid. El delantero argentino decidió permanecer en el Metropolitano pese al fuerte interés del FC Barcelona y a la alternativa del Arsenal, que también llegó a posicionarse como candidato para hacerse con sus servicios.

La postura del futbolista fue determinante y, según trascendió, Julián dejó claro que, en caso de abandonar el conjunto rojiblanco, su prioridad era vestir la camiseta culé. Esa decisión terminó enfriando incluso la posibilidad de recalar en la Premier League después de una conversación con Mikel Arteta.

🚨🚨🌕| JUST IN: Julián Álvarez still wants to join Barcelona.



If the move doesn’t happen this summer, he will try again in the future.



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/fRypBsbu9N — Managing Barça (@ManagingBarca) September 1, 2026

El Barcelona ya piensa en enero

El blaugrana, por su parte, no considera cerrada la operación. Aunque la directiva optó finalmente por incorporar a Gabriel Jesus como refuerzo para la delantera, la llegada del brasileño no modifica su interés a largo plazo por Julián.

De acuerdo con SPORT, el conjunto catalán piensa en el argentino como una pieza para un proyecto de varios años y volverá a intentar su fichaje en los próximos mercados. La idea es aprovechar unas condiciones económicas que podrían ser diferentes en enero.

Además, el Barcelona habría decidido conservar buena parte de la plata que estaba dispuesto a invertir en un delantero de primer nivel. El club tendría entre 65 y 70 millones de euros de margen en el 'fair play' financiero para afrontar nuevas operaciones durante el invierno.

El Atlético mantiene su postura

Aún así, pese al refuerzo económico, el principal obstáculo seguirá siendo el Atlético. La dirigencia rojiblanca rechazó la primera propuesta del azulgrana, cercana a los 40 millones de euros, y mantuvo una postura firme al no querer negociar la salida de su máxima referencia ofensiva.

Julian Alvarez of Atletico Madrid seen in action during the | SOPA Images/GettyImages

En esa línea, el Barcelona estuvo dispuesto a presentar una segunda oferta que podía alcanzar los 130 millones de euros, pero nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo porque el Atlético se cerró a negociar.

Mientras tanto, Julián deberá centrarse en recuperar su mejor versión después de un verano marcado por la incertidumbre y el desgaste del vínculo con la afición colchonera.

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