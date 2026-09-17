El FC Barcelona quiere asegurar la continuidad de Raphinha y prepara su renovación

El FC Barcelona ya trabaja en la renovación de Raphinha y las conversaciones con el brasileño se encuentran en una etapa avanzada. Según informó el periodista Matteo Moretto, ambas partes tienen la intención de prolongar el vínculo y existe optimismo para que el acuerdo pueda quedar cerrado antes de que termine 2026.

Aunque su contrato actual culmina en 2028, el deslumbrante inicio de temporada del delantero aceleró los planes de la directiva. Raphinha se convirtió en una de las principales figuras del equipo de Hansi Flick y el club pretende asegurarse su continuidad durante los próximos años.

14 goal contributions in only seven games. An unreal start to the season for Raphinha 🥶🇧🇷 pic.twitter.com/x06qgOAkkH — ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2026

Un arranque que cambió el escenario

El rendimiento del brasileño explica buena parte de la urgencia del conjunto catalán por extender su permanencia en el plantel. Suma nueve goles en las primeras seis jornadas de LaLiga 2026/27 y, además, convirtió dos veces en la UEFA Champions League, por lo que acumula 11 tantos en sus primeros siete partidos oficiales.

Una de las particularidades de su comienzo de temporada es la posición que ocupa. Flick lo está utilizando como referencia ofensiva, una función que Raphinha asumió con excelentes números pese a no ser un centro delantero natural.

El Barça quiere mejorarle el salario

La negociación no apunta únicamente a extender la duración del contrato. La dirigencia blaugrana también contempla una mejora económica para Raphinha como reconocimiento a su protagonismo, aunque pretende hacerlo sin alterar de manera significativa su estructura salarial.

La situación financiera del Barcelona obliga a la directiva a mantener cierta prudencia. Moretto explicó que el club quiere aumentar los ingresos del futbolista, pero sin realizar una operación que pueda complicar nuevamente el margen disponible para inscribir jugadores.

Fc Barcelona V Feyenoord - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md1 | Europa Press Sports/GettyImages

Aún así, existe un punto de encuentro claro entre ambas partes: el delantero quiere seguir vistiendo la camiseta azulgrana y la institución pretende premiar su rendimiento con un nuevo acuerdo. Si las conversaciones mantienen el ritmo actual, la firma podría llegar antes de finalizar el año.

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