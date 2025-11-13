El FC Barcelona recibe dos ofertas importantes por Robert Lewandowski

El triplete de Robert Lewandowski ante el Celta para el FC Barcelona le sirvió muchísimo al polaco. Principalmente porque no venía sumando tantos minutos y después de volver de la lesión, Hansi Flick le dio la titularidad y él pagó con goles. Nada menos que un hat trick para achicarle la diferencia ante el Real Madrid, hoy líder tres puntos por encima de los culés.

A pesar de esto, al 9 le queda poco tiempo de contrato con el club catalán y hay muchos clubes interesadísimos en él, a tal punto que dos ofertas son para sumarse a clubes importantes en el corto plazo.

Vale destacar que, como cuenta Mundo Deportivo, el delantero repitió dos veces en siete días que “no tengo prisa por renovar”. No solo en Arabia están a la expectativa de lo que suceda con él, sino que desde Turquía e Italia quieren sumarlo a sus filas para seguir engrosando su gran promedio de gol.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En un caso, el AC Milan de Massimiliano Allegri quiere 'volver a ser' y apuesta a competir fuerte en la Serie A y en Europa. El problema es que el mexicano Santiago Giménez está en un bajón de rendimiento, por lo cual buscan alternativas para un posible sucesor, y aparece en el radar Robert Lewandowski, tal como contó Sports Illustrated la semana pasada

En las últimas horas fue el periodista turco Sercan Hamzaoglu quién agregó un club a la lista, el Fenerbahçe turco: "Quiere saber las condiciones contractuales de Lewandowski, aunque de forma indirecta. Se está estudiando la posibilidad de vender a En Nesyri, que sueña con ir a Arabia Saudí. Fuentes cercanas al club afirman que podrían hacer una oferta de un año y medio al delantero polaco, pero no se han tomado medidas oficiales para no perjudicar la tranquilidad del equipo”. Al tratarse de una propuesta de año y medio conllevaría, por lo tanto, una oferta desde enero de esta misma temporada hasta junio de 2027.

