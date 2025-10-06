El FC Barcelona recibe sondeos por Marc-André Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen supo ser uno de los principales porteros del mundo hasta hace un par de temporadas, pero dos lesiones consecutivas prácticamente lo sacaron del mapa y lo llevaron a tener que realizar largas recuperaciones.

Ahora, su regreso a las canchas está a la vuelta de la esquina y su futuro empieza a ponerse en juego. Se sumaría en noviembre a las órdenes de Hansi Flick tras completar su rehabilitación tras ser operado de su espalda, y competiría por el puesto contra Joan García y los otros porteros del Barça a partir de enero.

Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place Match | Alex Grimm/GettyImages

Varios clubes han consultado por él para intentar sumarlo ya sea cedido o traspasado, y la decisión, según reportó el diario Sport, sería pura y exclusivamente del guardameta alemán. Los equipos de la Premier League serían los que pican en punta.

Concretamente, los llamados llegaron desde el Newcastle, el Tottenham y el Manchester United en cuanto a lo que respecta a la liga inglesa. Mientras el AS Mónaco de la Ligue 1 también mostró su interés, aunque este último sería el que corre más de atrás en la consideración del portero teutón.

La idea de las partes sería realizar una cesión con opción de compra, algo que el Barcelona no aceptaría salvo que el propio arquero exprese su voluntad de emigrar. Llegado el caso, se espera que el club catalán no ponga excesivos reparos en su salida.

Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

La mayoría de equipos estarían abiertos a una cesión con opción de compra, pero el Barça no abrirá la puerta salvo que sea el propio Ter Stegen el interesado en marcharse, algo que hasta ahora no ha sucedido a la espera de su regreso.

La idea de Ter Stegen es llegar en plenitud a mediados del 2026, cuando tendrá la oportunidad de ser el guardametas titular de la selección alemana en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp