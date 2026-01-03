El FC Barcelona recupera a Pedri y a Dani Olmo para el partido contra el Espanyol

El FC Barcelona recibe una doble noticia positiva en la antesala del derbi catalán de esta noche ante el Espanyol, que se disputará a las 21.00 horas. Pedri y Dani Olmo han dejado atrás sus respectivas lesiones y han entrado en la convocatoria, reforzando a un equipo que recupera talento y profundidad justo en uno de los partidos más exigentes del calendario.

En el caso de Pedri, su ausencia en el último encuentro de 2025 generó cierta preocupación. El centrocampista canario arrastraba leves molestias musculares que, sin llegar a traducirse en una rotura, encendieron las alarmas del cuerpo técnico. Fue el propio Hansi Flick quien explicó con claridad la decisión: Pedri estaba “muy cerca de romperse” y el riesgo de forzar era demasiado alto. Por eso, el técnico alemán optó por darle descanso y proteger a una de las piezas clave del equipo, pensando en el medio plazo. La prudencia ha dado sus frutos y el canario llega al derbi recuperado y con buenas sensaciones.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Olmo y Pedri reciben el alta médica y entran en la convocatoria del #EspanyolBarça pic.twitter.com/9NLxPMHyUN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

La otra gran novedad es Dani Olmo, que vuelve tras un periodo más largo de ausencia. El internacional español sufrió una lesión en el hombro hace aproximadamente un mes, un contratiempo que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante varios partidos. Su recuperación ha sido progresiva, pero satisfactoria, y el cuerpo técnico considera que ya está preparado para volver a competir.

La presencia de ambos futbolistas supone un impulso importante para el Barça. Pedri aporta control, pausa y claridad en la circulación, mientras que Dani Olmo ofrece llegada, versatilidad y gol desde la segunda línea. Dos perfiles distintos, pero complementarios, que elevan el nivel competitivo del equipo en un contexto de máxima exigencia.

El derbi ante el Espanyol siempre es especial, intenso y cargado de tensión. Recuperar a dos futbolistas de este calibre justo a tiempo es una gran noticia para Flick y para un Barça que quiere empezar el año con autoridad. Pedri y Dani Olmo ya están de vuelta. Y el Barça lo celebra.