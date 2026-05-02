El FC Barcelona puede consagrarse campeón de LaLiga este fin de semana: si le gana al Osasuna y el Real Madrid no hace lo propio frente al Espanyol en Cornellá será campeón justo en la víspera del Clásico ante el Merengue.

Para lograrlo, recuperar a Raphinha parece una grandísima idea y Hansi Flick lo sabe. El brasileño integra la delegación del Barça que viaja a Pamplona para visitar El Sadar y se especula con la chance de que sume minutos, aunque el desarrollo del partido será quien determine esta situación. Cabe destacar que el extremo ex Leeds se perdió todo el mes de abril por una lesión muscular.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El FC Barcelona está puntero de LaLiga con once puntos de ventaja sobre un Real Madrid en crisis, a quien justamente enfrentará la semana siguiente. Un triunfo en El Sadar prácticamente sentenciaría la competencia por el título, y celebrarlo en casa frente a su acérrimo rival parece un broche de oro a una gran temporada.

Hansi Flick, con la mente en el Osasuna: "No quiero hablar de otros partidos que queden por delante"

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"Solo tenemos este partido en la cabeza, vamos a jugar contra un equipo con mucha experiencia, con un gran delantero como Budimir, con un gran equipo y un entorno fantástico. Tenemos que jugar al nivel del Getafe. Espero aprovechar los espacios. No quiero hablar de otros partidos que queden por delante", dijo el entrenador alemán en rueda de prensa.

Sobre la reincorporación de Raphinha, señaló: "Es uno de los jugadores que da al cien por cien en el campo, en los entrenamientos. Su mentalidad y actitud son siempre lo mismo. Ha sufrido estos días, es importante que esté de vuelta. Viajará con nosotros y veremos luego que pasa. Es importante porque es uno de los capitanes y una persona positiva para el grupo".

Por último, informó sobre el estado actual de Lamine Yamal: "Estamos en contacto con los médicos de la selección y evoluciona bien. Lo veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo y es lo que él quiere".