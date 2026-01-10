El FC Barcelona toma una importante decisión sobre el futuro de Marcus Rashford con el equipo

El FC Barcelona ya dio el primer paso para asegurar el futuro de Marcus Rashford. El club comunicó tanto al futbolista como a su entorno que la intención es mantenerlo en el proyecto más allá de la presente temporada, una señal clara de la buena sintonía que existe entre ambas partes desde su llegada.

Aunque el acuerdo contempla una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, la directiva todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su activación. Son conscientes de que el escenario financiero sigue siendo un factor determinante y que cualquier movimiento de este calibre deberá analizarse con cautela. La evaluación final se realizará más adelante, cuando el panorama económico sea más claro.

🚨🔵🔴 Barcelona already informed Marcus Rashford and his camp about desire to keep him beyond this season.



No guarantee yet on €30m buy option to be activated, final decision later + based also on financial situation but Barça very happy with Rashy.



🎥 https://t.co/YDcAE3zRTy pic.twitter.com/lIcEUtGXN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

Más allá de los números, el balance deportivo es altamente positivo. En el cuerpo técnico valoran el impacto de Rashford tanto en el campo como fuera de él. Su capacidad para jugar por banda, atacar los espacios y aportar profundidad ha encajado con naturalidad en la idea de juego del equipo, convirtiéndose en una alternativa fiable para los dirigidos por Hansi Flick.

Internamente, el Barcelona destaca la actitud del atacante inglés. Su compromiso con el grupo, la predisposición para adaptarse a nuevos roles y la respuesta en los momentos de exigencia han reforzado la percepción de que puede ser una pieza útil a medio plazo. No se trata solo de rendimiento inmediato, sino de la sensación de que todavía tiene margen para crecer dentro del proyecto azulgrana.

La cautela, sin embargo, sigue siendo la palabra clave. El club no quiere precipitarse ni comprometer su estabilidad económica, especialmente en un mercado que exige decisiones quirúrgicas. La opción de compra está sobre la mesa, pero su activación dependerá de varios factores, entre ellos el cumplimiento de objetivos deportivos y la capacidad del club para maniobrar dentro del fair play financiero.

Por ahora, el mensaje es claro: el Barcelona quiere a Rashford y se lo ha hecho saber. El desenlace se definirá más adelante, pero la puerta para una continuidad a largo plazo está abierta.

