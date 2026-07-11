Los principales clubes de Europa no descansan durante el Mundial 2026: todos trabajan a destajo en un mercado de fichajes crucial, donde intentarán sumar la mayor cantidad y calidad de figuras de cara al inicio de la próxima temporada.

El FC Barcelona, por ejemplo, tiene como máximo objetivo conquistar la UEFA Champions League, aunque en el plano local intentará retener la corona de LaLiga y recuperar la de la Copa del Rey. Para todo eso necesitas el mejor plantel posible, y si bien tiene una plantilla de lujo siempre se le puede hacer algún ajuste.

Ya sumaron a Anthony Gordon, proveniente del Newcastle, y están empezando a preocuparse por la cantidad de figuras que está trayendo el Real Madrid, su acérrimo rival y máximo competidor en las competencias españolas.

Jesse Bisiwu es un extremo belga de tan solo 18 años, y ha cautivado a los scouts con su estilo de juego vertical y explosivo. El diario Nieuwsblad informa que el Club Brugge ha rechazado una oferta de 10 millones de euros por parte del FC Barcelona, aunque ya asumen la salida del talentoso juvenil.

Club Brugge KV MD-1 Training Session - UEFA Youth League 2025/26 Final | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

El extremo acaba contrato a mediados de 2027 y su renovación no está para nada cerca, por lo que el Club Brugge queda atado de pies y manos si desea tener un más mínimo rédito por su ficha. Como parte del acuerdo, la entidad belga pediría conservar un porcentaje de una futura venta.

Si bien la idea es que en primera instancia juegue en el Barça Atlètic, lo cierto es que Hansi Flick estará monitoreando de cerca sus rendimientos y la subida al primer equipo Culé podría ser cuestión de tiempo.

Bisiwu fue clave en el equipo que alcanzó las semifinales de la UEFA Youth Champions League, donde cayeron por penales ante el Real Madrid. En ese encuentro estuvo en el banquillo, ya que el club tomó esta determinación por la postura de no renovar del futbolista.