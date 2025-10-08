El FC Barcelona y el Real Madrid toman la delantera al Liverpool en la carrera por fichar a Guéhi

El Crystal Palace se prepara para un invierno movido, ya que está dispuesto a escuchar ofertas por su mejor defensa, a fin de evitar verlo marchar libre en verano, consciente de que el FC Barcelona, el Real Madrid y el Liverpool le siguen de cerca.

Dicho zaguero central es Marc Guéhi, quien, según Sky Sports News, estuvo muy cerca de incorporarse al conjunto red hace apenas unos meses y probablemente deje al Palace pronto.



El club de Anfield incluso había alcanzado un acuerdo económico con Las Águilas y realizado los exámenes médicos pertinentes; sin embargo, dicho traspaso se frustró a última hora, ya que en el sur de Londres no lograron encontrar un sustituto de garantías en esa demarcación.

Guéhi se encuentra en su último año de contrato, que expira en el verano de 2026, motivo por el cual, de no renovar, podrá marcharse libre. Esto es evidentemente lo que quiere evitar la escuadra que hace vida en el Selhurst Park, misma que preferiría venderlo, aunque sea por una cifra no muy alta al Barça, el Real, el Liverpool o el Bayern Múnich, otro de los interesados en el internacional por la selección inglesa.

Eso sí, el mismo Sky Sports agregó que el Liverpool no realzará ningún movimiento durante el mercado invernal, así que espera fichar al canterano del Chelsea "gratis" en julio. En cambio, el Barcelona, el Madrid y el Bayern sí estarían dispuestos a iniciar conversaciones en enero, aprovechando que los clubes extranjeros pueden negociar con jugadores a punto de finalizar contrato antes que los de la Premier League.

Por otro lado, y a pesar del creciente interés en Guéhi, fuentes cercanas al defensor aseguran que no tiene prisa por salir en la venidera ventana de fichajes, básicamente debido a que viene siendo titular indiscutible en la selección de Los Tres Leones y confía en mantener su rol de cara al próximo Mundial.

Sin dudas, de evitar lesiones y mantener su actual rendimiento, Marc Guéhi gozará de múltiples opciones para decidir su futuro en verano, con varios gigantes europeos listos para pujar por sus servicios.

