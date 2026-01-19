El FC Barcelona ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26

Este mediodía ha tenido lugar la celebración del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 en el salón Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva de Las Rozas. De los 126 equipos que comenzaron jugando la competición en el mes de septiembre, tan solo ocho siguen en pie en este torneo del KO.

Los ocho equipos ya conocen quién será su próximo rival en el torneo, camino de la final que está prevista para el próximo 25 de abril de 2026.

Equipos clasificados para los cuartos de final

Segunda División: Albacete Balompié

Albacete Balompie - Copa del Rey | Anadolu/GettyImages

Partidos de cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26

Albacete vs FC Barcelona

Alavés vs Real Sociedad

Valencia vs Athletic Club

Betis vs Atlético de Madrid

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey?

Como viene siendo habitual desde el cambio de formato, la eliminatoria de cuartos de final se disputará a partido único. En el caso del Albacete, único equipo de categoría inferior en esta ronda, jugará el partido como local. En cuanto a los enfrentamientos entre equipos de Primera División, la eliminatoria se jugará en el estadio del equipo cuya bola haya salido en primer lugar en el sorteo.

Por lo tanto, los estadios que acogerán los partidos de estos cuartos de final son el estadio Carlos Belmonte (Albacete), Mendizorroza, (Vitoria), Mestalla (Valencia) y La Cartuja (Sevilla).

Los partidos están programados para disputarse los días 3, 4 y 5 de febrero 2026, en horario aún por establecer.

