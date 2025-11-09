El Fenerbahçe sueña con Lewandowski como fichaje estrella

El Fenerbahçe ha puesto sus ojos en Robert Lewandowski. Según varias informaciones procedentes de Turquía y el diario L´equipe, el conjunto de Estambul quiere convertir al delantero del FC Barcelona en su gran fichaje estrella la próxima temporada. El club otomano, que busca reforzarse con una figura de talla mundial, considera que la incorporación del polaco sería el golpe mediático definitivo para consolidar su ambicioso proyecto deportivo.

La posibilidad, aunque lejana, podría ganar fuerza si el Barcelona consigue cerrar la llegada de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid. En ese escenario, el conjunto azulgrana tendría cubierta la posición de delantero centro y vería con mejores ojos una salida de Lewandowski, cuyo salario es uno de los más elevados de la plantilla.

🚨‼️Fenerbahce want to sign Lewandowski as a 'marquee' signing.



If Barcelona manage to sign Alvarez from Atletico Madrid, Fenerbahce's chances of making this happen will increase.



— @lequipe pic.twitter.com/nxzWTeTUlZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 9, 2025

En el Fenerbahçe son conscientes de las dificultades que entraña una operación de este calibre, pero confían en su creciente capacidad económica y en el atractivo de su afición. Además, la liga turca ha demostrado en los últimos años que puede atraer a grandes nombres del fútbol europeo, como Icardi, Dzeko o Ziyech, lo que refuerza la credibilidad del proyecto.

A sus 37 años, Lewandowski sigue siendo una referencia ofensiva en Europa, aunque su rendimiento ha sido objeto de debate en el Barça esta temporada. En caso de salir, su llegada al Fenerbahçe supondría un impacto inmediato tanto a nivel deportivo como comercial.

Por ahora, el futuro del polaco dependerá de los movimientos del mercado y, especialmente, de la capacidad del Barcelona para reforzar su delantera. Si Julián Álvarez aterriza en el Camp Nou, el sueño del Fenerbahçe podría empezar a tomar forma.