El fichaje con el que sueña Joan Laporta para el Barcelona

El Barcelona es un club que está en constante renovación. El cuadro de la Ciudad Condal en tiempos recientes ha tenido que tirar de La Masía para ello. Sin embargo, se entiende que el próximo año el club podrá regresar a la normalidad financiera por lo que podrán aspirar a la firma de fichajes de élite.

Siendo el caso, una de las zonas del campo donde el club se plantea invertir es en el centro del ataque. El contrato de Robert Lewandowski llegará a su final en el verano de 2026 y no hay planes de renovación en la mesa. Por ende, el presidente Joan Laporta tienen en la mente la posible llegada de un peso completo del planeta.

🚨 Erling Haaland has become an obsession for Barcelona president Joan Laporta.



He is confident the striker will join the La Liga club sometime in the future.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/TvCNyDPbkR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 16, 2025

El Nacional afirma que Erling Haaland es el fichaje obsesión de Laporta. Desde el inicio de su segunda gestión, el mandamás del cuadro de la Ciudad Condal ha soñado con llevar al centro delantero del Manchester City a las filas del cuadro culé.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El siguiente año, ante el inminente fin de ciclo de Lewandowski, Laporta intentará llevar a Erling a su plantilla. El movimiento en todo caso no será sencillo, pues luego de la renovación del delantero con el City a muy largo plazo, la cláusulas de salida a la baja han quedado en el olvido.

Valorando lo anterior, el Barcelona tendría que sentarse con el cuadro de Manchester para negociar el movimiento. Está claro que en caso de que el club inglés se abra a la salida del goleador, será a cambio de una cifra histórica.

