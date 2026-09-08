El fichaje que buscan cerrar contrarreloj los Tigres de la UANL

Los Tigres de la UANL han entrado en la recta final del mercado de fichajes con un nuevo objetivo para fortalecer su ataque. La directiva regia inició gestiones por Emiliano Gómez, delantero del Puebla, y ya colocó una oferta formal sobre la mesa de la institución poblana para intentar cerrar su llegada en estado de emergencia.

Las cifras de la propuesta presentada por el conjunto universitario no se han revelado hasta el momento, pero las conversaciones entre ambas instituciones están abiertas. El interés por Gómez pasó rápidamente de los primeros acercamientos a una negociación formal, debido principalmente al poco margen disponible antes del cierre definitivo del mercado mexicano.

🚨Tigres negocia la compra de Emiliano Gómez con Puebla. El club tiene tiempo hasta mañana a las 23:59 para cerrar el trato. ⬇️https://t.co/5VYbAdwLrY pic.twitter.com/kchcbx76nB — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 8, 2026

El tiempo será clave para la operación. Tigres tiene hasta este miércoles a las 11:59 de la noche para completar el fichaje, registrar al futbolista y resolver todos los detalles administrativos necesarios. Por ello, las próximas horas serán determinantes para conocer el desenlace de las negociaciones.

La llegada de Emiliano Gómez representaría el último movimiento de Tigres durante este periodo de transferencias. La intención del club es completar su plantilla con una alternativa más para el frente de ataque, esto luego de fallar con infinidad de nombres, todos por cierto, de mercados fuera de México.

Pachuca v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El atacante uruguayo aparece ahora como una posibilidad concreta después que las negociaciones por Arthur Cabral comenzaran a complicarse. El delantero brasileño del Botafogo había ganado fuerza como uno de los principales candidatos para llegar al club, sin embargo, está claro que no ha habido el progreso deseado.

Cabral todavía representa una opción dentro de la búsqueda de los de la UANL, pero el escenario actual ha provocado que Tigres abra otros caminos y avance simultáneamente por Gómez. La directiva no quiere quedarse sin completar la posición que considera necesaria vital.

Ahora la decisión también pasa por Puebla, que deberá determinar si las condiciones ofrecidas por Tigres resultan suficientes para desprenderse de Emiliano Gómez, quien es y con diferencia, su mejor jugador dentro de toda la plantilla.