El fichaje que Chivas quiere a toda costa este mercado de invierno

Chivas vuelve a la carga por César Montes. Aunque existía un acuerdo inicial para negociar en verano, el club jalisciense ha decidido acelerar los tiempos y buscar que el defensor mexicano llegue al rebaño en este mismo mercado de invierno.

La directiva rojiblanca considera prioritario reforzar la defensa central. En ese contexto, Montes, de 28 años, es el objetivo número uno de la institución. La decisión de insistir en su llegada inmediata responde al deseo del técnico Gabriel Milito, quien vería con muy buenos ojos sumar al exjugador de Rayados.

Según la información disponible, Chivas está listo para presentar una oferta formal al Lokomotiv de Moscú. El conjunto ruso solo se sentaría a negociar a partir de una propuesta mínima de 7 millones de dólares, cifra que el rebaño estaría dispuesto a cubrir para destrabar el movimiento.

Además de la inversión por el traspaso, Chivas prepara un contrato altamente competitivo para convencer al futbolista. La propuesta incluiría uno de los sueldos más altos tanto del plantel como de la Liga MX, reflejando la relevancia que tendría Montes dentro del proyecto deportivo.

Aunque el pacto inicial contemplaba retomar conversaciones en verano, el club tapatío confía en que el deseo del jugador por volver a México pueda adelantar los tiempos. La operación se encuentra en etapa de insistencia y gestión acelerada, con un objetivo claro: integrarlo en enero.

El interés del Guadalajara no es nuevo. Montes siempre ha sido considerado un fichaje de perfil ideal por su liderazgo, experiencia europea y capacidad para reforzar de inmediato la línea defensiva. Milito cree que su llegada elevaría significativamente el nivel del equipo de cara al 2026.

Sin embargo, la decisión final está en manos del propio futbolista. El defensa analiza tiempos, condiciones deportivas y el impacto que tendría el movimiento en su carrera. Chivas, por su parte, está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo económico y deportivo para sumarlo cuanto antes.