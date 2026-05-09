El fichaje soñado de Florentino Pérez para el mercado de verano

Según un informe, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tiene en la mira a Kenan Yıldız, de la Juventus.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

El mediocampista ofensivo de 21 años, que formó parte del once ideal de la Serie A en la temporada 2024-25, ha vuelto a brillar con la Juve esta campaña, anotando 10 goles y dando seis asistencias en la máxima categoría del fútbol italiano.

Yıldız siendo una pieza clave para la Juve en su lucha por la clasificación para la Champions League la próxima temporada.

Con el club actualmente cuarto en la tabla, existe preocupación en la directiva de que sea necesario realizar ventas para equilibrar las cuentas en verano si no se consiguen los lucrativos ingresos que proporciona la Champions League.

Yildiz en la mira de Pérez

Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie A | Filippo Alfero - Juventus FC/GettyImages

Según La Gazzetta dello Sport, Yıldız se encuentra entre los jugadores de alto perfil que podrían recibir ofertas este verano.

El informe afirma que la "amor por la causa" del internacional turco podría ponerse a prueba con una gran oferta del Real Madrid, asegurando que es el "jugador soñado" del presidente del club, Pérez.

El artículo añade que el Real Madrid planea "reiniciar con fuerza" tras otra temporada sin títulos importantes.

Mientras tanto, Francisco Conceição y Dušan Vlahović son otros dos jugadores de la Juventus que podrían salir este verano para mejorar las finanzas del club.

¿Por qué los rumores sobre Yildiz no tienen mucho sentido?

Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie A | Filippo Alfero - Juventus FC/GettyImages

Si bien Yıldız es sin duda un gran jugador —y con una conexión evidente con la actual estrella del Real Madrid, Arda Güler—, los rumores sobre el interés del Madrid parecen poco probables de concretarse.

Yıldız se desempeña como mediapunta, ya sea por el centro o por la izquierda, zonas del campo donde es poco probable que tenga muchos minutos en el Real Madrid.

Quizás el único escenario realista en el que Pérez podría fichar a Yıldız sería si Vinícius Júnior decidiera públicamente no renovar su contrato, obligando al club a buscar otras opciones.

Como mediapunta más centrado, es improbable que Yıldız le quite el puesto a Jude Bellingham, y su presencia solo aumentaría la competencia por los minutos con su compañero de selección, Güler, quien ha alcanzado un nivel excepcional esta temporada.

Además, se rumorea que el Real Madrid intentará fichar a otro mediapunta de la Serie A este verano: Nico Paz.

Kenan Yıldız vs. Nico Paz en la temporada 2025-26

Estadísticas Kenan Yıldız Nico Paz Goles (todas las competiciones) 11 13 Asistencias (todas las competiciones) 9 8 Partidos (todas las competiciones) 45 39

La cláusula de recompra del jugador del Como, que se estima en unos 12 millones de dólares, lo convierte en una opción accesible. Además, es un jugador que ya conoce bien al Real Madrid tras haber pasado muchos años en las categorías inferiores del club.

Yıldız, en cambio, incluso teniendo en cuenta los posibles problemas financieros de la Juve, saldría más caro que Paz.

También es probable que este verano el Real Madrid centre la mayor parte de su presupuesto en la contratación de un nuevo central, tras la marcha de David Alaba y la prescindibilidad de Raúl Asencio, así como en la de un mediocentro defensivo.

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