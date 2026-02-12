El Flamengo se ilusiona con fichar a Klopp

El Flamengo volvió a ponerse en el centro de la escena: Baptista, presidente del club carioca, mencionó públicamente a Jürgen Klopp como un candidato que el “Mengão” podría considerar si el actual entrenador, Filipe Luís, decide dar el salto al fútbol europeo.

El mandatario fue claro: aunque Filipe renovó contrato en diciembre, su futuro no está garantizado a largo plazo. En declaraciones al diario AS, Baptista reconoció que el ex defensor de el Chelsea puede tener aspiraciones fuera de Brasil y que Flamengo no se quedaría de brazos cruzados.

“Si él piensa en Europa, ¿por qué nosotros no?”

Baptista comparó la situación con una lógica que ya aplica en el mercado de pases. Para justificar que Flamengo podría apuntar a un entrenador europeo de primer nivel, puso como ejemplo la capacidad del club para cerrar operaciones grandes, como la llegada de Lucas Paquetá desde el West Ham.

“Así como Filipe puede considerar Europa, ¿por qué Flamengo no podría considerar un técnico europeo? Si puedo traer a Paquetá, ¿por qué no podría traer a Klopp?”, disparó el presidente, dejando una frase que no tardó en recorrer el mundo.

Klopp no dirige desde que se despidió de el Liverpool al final de la temporada 2023/24. Sin embargo, su nombre nunca dejó de sonar en el mercado de entrenadores. En enero de 2025 asumió un rol fuerte fuera de la cancha: Head of Global Soccer de Red Bull, un cargo estratégico que generó polémica por el modelo multiclub de la compañía, algo que el propio Klopp había criticado años atrás.

En los últimos meses, fue vinculado con el Real Madrid, especialmente tras la salida de Xabi Alonso. Por ahora, el club español apostó por Álvaro Arbeloa, aunque el alemán sigue siendo señalado como un posible candidato a futuro.

El propio Klopp, de todos modos, bajó la espuma: admitió que hoy no extraña el día a día de entrenador y que disfruta su vida actual, sin la presión constante de partidos, conferencias y viajes. Aunque también dejó una puerta abierta: no descarta volver algún día, pero no siente la necesidad de decidirlo ahora.

