Tenso. Así podría describirse el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo, que terminó con la clasificación de la Albiceleste a semifinales luego del 3 a 1, dejó, entre una serie de jugadas polémicas, una tarjeta amarilla anulada mediante el VAR y la posterior expulsión de Breel Embolo. Entre todo lo ocurrido, un intercambio entre Lionel Messi y el árbitro Joao Pinheiro se robó buena parte de la conversación. Las cámaras captaron el momento y el video se viralizó rápidamente.

El intercambio ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo. Pinheiro había sancionado una infracción a favor de Suiza cerca del área argentina y marcó la ubicación de la barrera. Messi ocupó su lugar para defender la jugada, aunque aprovechó ese instante para expresar su descontento por la forma en la que el juez se dirigía hacia él.

Según pudo apreciarse en las cámaras y de acuerdo con la interpretación difundida por los medios presentes en el lugar, el capitán argentino no se guardó nada. "Hablame bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien", expresó. En otro momento del intercambio insistió con el mismo reclamo. "Hablame bien, con respeto", reforzó.

🚨🚨🎙️| Lionel Messi to Portuguese referee Jõao Pinheiro:



“Speak to me properly. Don't disrespect me. Speak to me properly; I spoke to you properly.” pic.twitter.com/gTDzpRR6A4 — CentreGoals. (@centregoals) July 12, 2026

El portugués respondió de manera inaudible y el encuentro continuó sin sanciones disciplinarias para el delantero. El reclamo se extendió durante algunos instantes, aunque el juego siguió con normalidad.

Más allá de ese episodio, el jugador del Inter Miami volvió a tener un papel determinante para la selección de Lionel Scaloni ya que asistió a Alexis Mac Allister en el gol que abrió el marcador.

El encuentro también dejó otra acción polémica relacionada con el arbitraje. Embolo se cayó cerca de una jugada con Leandro Paredes y Pinheiro mostró tarjeta amarilla para el mediocampista argentino. Desde el VAR llamaron al juez para revisar la jugada y, luego de observar la repetición, cambió su decisión, anuló la amonestación a Paredes y mostró la tarjeta amarilla para el suizo al considerar que había simulado la infracción. Como el delantero del Rennes ya tenía otra amonestación, recibió la segunda tarjeta y dejó a su selección con diez futbolistas.

Argentina v Switzerland -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Finalizado el encuentro, Messi también compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar lo vivido durante la clasificación. "Hemos vuelto a sufrir, aunque este equipo nunca deja de creerlo. Estamos de vuelta entre los cuatro mejores equipos del mundo", escribió.