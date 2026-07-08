El funcionamiento de las tarjetas en el Mundial 2026: ¿se limpian las amarillas en cuartos de final?

Con la Copa del Mundo 2026 entrando en las últimas instancias de eliminación directa, cada detalle del reglamento cobra mayor relevancia dentro de los combinados en disputa.

Además del rendimiento dentro de la cancha, la situación disciplinaria de los futbolistas puede convertirse en un factor determinante, ya que una acumulación de tarjetas amarillas podría dejarlos fuera de un partido clave en el camino hacia la gran final, el próximo 19 de julio.

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

El riesgo en las rondas eliminatorias

Si un jugador recibe una amarilla en los dieciseisavos de final y otra en los octavos, quedará automáticamente suspendido para disputar los cuartos de final. Lo mismo ocurre si es amonestado en dos encuentros entre octavos y cuartos: en ese caso, se perderá las semifinales.

Por eso, muchos futbolistas y entrenadores administran el riesgo en estas instancias, especialmente cuando se trata de jugadores clave que ya arrastran una amonestación.

¿Cuándo se borran las tarjetas amarillas?

El reglamento de la FIFA establece dos instancias en las que el contador vuelve a cero: una vez finalizada la fase de grupos y nuevamente tras los cuartos de final. Esta medida busca evitar que los jugadores arrastren sanciones hasta las últimas etapas del campeonato únicamente por acumulación de amonestaciones.

¿Qué pasa después de los cuartos de final?

Una vez concluidos los cuartos de final, todas las tarjetas amarillas pendientes quedan eliminadas. De esta manera, los futbolistas que lleguen a semifinales comienzan esa instancia con el historial limpio, sin importar si habían recibido una sola amonestación en rondas anteriores.

Sin embargo, existe una excepción importante: un futbolista que reciba su segunda amarilla acumulada precisamente en los cuartos de final deberá cumplir la suspensión en las semifinales, ya que la sanción se aplica antes de que entre en vigencia el reinicio del contador.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

¿Se puede perder la final por amarillas?

Gracias a este sistema, ningún jugador puede quedar suspendido para la final del Mundial únicamente por acumulación de tarjetas amarillas. Es una regla pensada para que el partido más importante del torneo cuente con la mayor cantidad posible de figuras en el campo de juego.

La única forma de perderse la final por cuestiones disciplinarias es recibir una tarjeta roja en las semifinales -ya sea de manera directa o por doble amonestación en ese encuentro-, ya que las expulsiones sí conllevan una fecha de suspensión y no se eliminan con la limpia de las amarillas.

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