¡El fútbol mexicano está de luto! El histórico Manuel Lapuente dejó este mundo a los 81 años de edad

Este sábado se dio a conocer una muy triste noticia que vistió de luto a la Liga MX. El histórico entrenador Manuel Lapuente, que dirigió a la selección mexicana, Puebla, América, Necaxa, Tigres, Atlante y Cruz Azul, partió de este mundo a los 81 años de edad, algo que fue compartido por el cronista Raúl Orvañanos a través de su cuenta de X.

EL FUTBOL ESTÁ DE LUTO 🕊️



Falleció Manuel Lapuente a los 81 años de edad, leyenda del fútbol mexicano y técnico de la Selección Mexicana. 🥹



Histórico jugador y entrenador que marcó una era con equipos como Necaxa, Puebla y América. Campeón en múltiples torneos y guía del… pic.twitter.com/M5md3Q3Ssg — W Deportes (@deportesWRADIO) October 25, 2025

Si bien también fue futbolista profesional su mejor faceta fue como estratega, destacándose por su estilo defensivo y sólido, algo que lo llevó a tener una rivalidad con el argentino Ricardo La Volpe por sus estilos tan diferentes, derivando en las dos corrientes más conocidas del fútbol azteca: la escuela 'lapuentista' y la 'lavolpista'. Su debut deportivo fue en 1964 con la playera de Rayados, después pasó por Necaxa, Puebla y finalmente, en 1976, el delantero colgó los botines con Atlas. Del mismo modo, fue seleccionado nacional, ganando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 en Winnipeg, Canadá.



Justamente el equipo que le dio la oportunidad de desarrollarse como director técnico fue La Franja en la temporada 1978-79, ganando las Ligas de 1982-83 y 1989-90, así como la Copa México 1989-90, el Campeón de Campeones 1989-90 y la CONCACAF Liga de Campeones 1991. Repitió la dosis del triplete con los Rayos del Necaxa en la 1994-95, así como un Campeón de Campeones en la 1995-96 y la Recopa de la CONCACAF 1994, sin olvidar la Liga del Verano 2002 con las Águilas del América y la Concachampions del 2006.

¡UN LEGADO IMBORRABLE! ⚽🤝🇲🇽



La partida de Manuel Lapuente solo resalta la gran carrera que tuvo en el fútbol profesional y la huella que dejó detrás para ser recordado por todos los aficionados al deporte rey 🤝 pic.twitter.com/vrTlqkWGGY — Claro Sports (@ClaroSports) October 25, 2025

El Hombre de la Boina pudo presumir en ser el único entrenador que logró conquistar con la selección azteca un título avalado por la FIFA al adjudicarse la Copa Confederaciones de 1999, ganando 4-3 a Brasil en la gran final, celebrada en el Estadio Azteca, con doblete de Miguel Zepeda, más dianas de José Manuel Abundis y Cuauhtémoc Blanco. También se hizo de una Copa Oro en 1998 y llevó a México a los octavos de final del Mundial Francia 98, sobreviviendo a un grupo conformado por Corea del Sur, Bélgica y Países Bajos, cayendo contra Alemania.

𝑬𝑻𝑬𝑹𝑵𝑶 🥹🙌



Manuel Lapuente dejó una huella imborrable en el futbol mexicano.

Entre sus logros más importantes destacan las ligas con Puebla, Necaxa y América, además de la Copa Confederaciones con la Selección Mexicana en 1999. pic.twitter.com/ShZ5jasRRz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 25, 2025

Lapuente quedará en la memoria de la afición por ser el tercer técnico más ganador en la historia de la Liga MX con cinco campeonatos de Liga, compartiendo el honor con Javier de la Torre y Víctor Manuel Vucetich, siendo superados solamente por Raúl Cárdenas, con seis, y el brasileño Ricardo Ferretti e Ignacio Trelles, con siete.