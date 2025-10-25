El Real Madrid podría tener un nuevo objetivo en el mercado de fichajes del próximo verano, gracias al deseo de su entrenador, Xabi Alonso, quien parece estar encantado con lo que ha visto de un jugador de la Juventus de Turín.

Pues el diario AS, citando como fuente al agente de futbolistas Giovanni Branchini, reveló que el estratega del conjunto blanco ha pedido expresamente a la directiva que intente incorporar a Kenan Yildiz, quizás la pieza más cotizada en la actualidad de la Vecchia Signora del Calcio italiano.

En efecto, Xabi considera al turco un talento ideal para potenciar su esquema en ataque, tanto que estaría dispuesto a dar salida a cualquier jugador de ese perfil en su plantilla, a excepción de Kylian Mbappé, a fin de hacerle espacio al citado mediapunta.

El interés del DT vasco se reforzó tras el reciente duelo entre Real Madrid y Juventus en la Champions League, donde los merengues se impusieron 1-0, pero el joven otomano dejó una grata impresión de la mano de su técnica depurada, habilidad en el uno contra uno y madurez táctica. Asimismo, Alonso ya había observado de cerca al futbolista de 20 años durante el enfrentamiento entre ambas escuadras en los octavos de final del pasado Mundial de Clubes.

Yildiz arribó a la Juve en 2022 procedente del Bayern Múnich, sin coste de traspaso, y desde entonces se ha convertido en una de las piezas de mejor prestación global dentro de la entidad más laureada de la Serie A. En la actual temporada, el atacante suma dos goles y cuatro asistencias en 10 partidos oficiales, mientras que en la 2024/2025 firmó un registro de 12 dianas y siete pases de anotación.

En definitiva, Xabi Alonso considera al internacional por Turquía una apuesta de futuro, pero ya con experiencia y con el potencial necesario para erigirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial bajo su dirección.