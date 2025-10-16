El Real Madrid recibe noticias alentadoras sobre la recuperación de Kylian Mbappé tras su lesión

El Real Madrid sigue pendiente de la evolución física de varias de sus estrellas, incluyendo su gran goleador, Kylian Mbappé. No obstante, las noticias en torno al astro francés son cada vez más alentadoras.

Según el diario Marca, el delantero de 26 años todavía no se ha reincorporado completamente a los entrenamientos grupales del conjunto blanco, aunque su vuelta está muy próxima y podría producirse previo al encuentro frente al Getafe, este domingo en el Santiago Bernabéu.

Mbappé fue desconvocado por la selección de Francia el pasado fin de semana, tras resentirse de una lesión en el tobillo sufrida días antes del parón internacional, la cual no le impidió disputar 83 minutos en la goleada del viernes contra Azerbaiyán, cuando incluso anotó una diana. Eso sí, el Madrid solicitó de inmediato exámenes médicos adicionales que descartaron cualquier daño grave, por lo que el cuerpo técnico de Xabi Alonso confía en tener al atacante disponible en breve.

🚨 Deschamps on Kylian Mbappé injury: “It’s the same ankle where he was hurt. The pain decreases when he rests”.



“In a match, contacts are inevitably going to happen. We will assess it. He has discomfort that is not ideal for him”. pic.twitter.com/z1u3Kz5CdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

La actualización de otros lesionados del Real Madrid

Una situación similar a la de Mbappé la atraviesa el argentino Franco Mastantuono, quien sufrió una molestia durante sus compromisos internacionales. En efecto, el joven mediapunta ha evolucionado de forma favorable y, de acuerdo a la prensa que cubre el club, su presencia frente al Getafe está prácticamente asegurada.

En la enfermería merengue también se encuentra un Ferland Mendy que ultima detalles para regresar a la dinámica del grupo, a pesar de que en el Real no quieren correr riesgos innecesarios.

Las preocupaciones madridista, sin embargo, se centran en Dean Huijsen, quien abandonó la concentración de la selección española al inicio del parón debido a un problema muscular en el gemelo.

Tal y como informa el diario AS, la entidad blanca mantiene cierta inquietud por los tiempos de recuperación del zaguero central, ya que la dolencia, pese a ser leve, podría comprometer su disponibilidad de cara al Clásico contra el FC Barcelona, al estimarse que necesitará alrededor de tres semanas de reposo.

Al margen de las bajas, el Real Madrid atraviesa un sólido momento deportivo, tanto que lidera LaLiga tras ocho jornadas con 21 puntos, dos por encima del FC Barcelona, y es uno de apenas seis equipos en ganar sus dos desafíos de la fase inicial de la Champions League.

