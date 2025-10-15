El futbolista del América que está en la mira de un club grande en Portugal

América sigue en la pelea por quedarse con el liderato de la Liga MX. En las últimas semanas, el equipo capitalino ha sumado resultados importantes que lo colocan nuevamente como uno de los favoritos al título en diciembre, quizá sólo por detrás del Toluca.

Para llegar a este nivel, el técnico azulcrema hizo ajustes importantes en su alineación titular. Uno de los más destacados fue mandar a la banca a Igor Lichnovsky para darle la titularidad a Ramón Juárez. El defensa mexicano ha respondido con buenas actuaciones y ahora incluso despierta interés en Europa.

Porto tiene los ojos puestos en Ramón Juárez 👀🦅https://t.co/dAbHDTJTV1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 14, 2025

Desde México, varias fuentes aseguran que el Porto ha puesto la mira en Juárez. El club portugués ha seguido de cerca su evolución y considera que el canterano del América atraviesa el mejor momento de su carrera.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

A pesar de ese interés, es importante señalar que hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto entre el Porto, el jugador o el club mexicano. Los ‘Dragones’ seguirán observando de cerca al defensor de 24 años y, si mantiene su nivel o mejora, podrían hacer una oferta en el futuro.

Juárez es un central con buenas condiciones, pero durante su etapa con Jardine —tanto en San Luis como en América— le ha costado trabajo ganarse un lugar fijo. Hoy parece que finalmente lo ha conseguido.

Lo que resta del torneo y el próximo semestre serán clave en su carrera, tanto para cumplir su objetivo de jugar en Europa como para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

En resumen, el buen momento de América en la Liga MX ha venido acompañado del crecimiento individual de jugadores como Ramón Juárez, quien ha sabido aprovechar su oportunidad como titular. Su proyección ha despertado interés en Europa, especialmente del Porto, aunque aún sin contacto formal. El desempeño del defensor en lo que resta del torneo y el próximo semestre será decisivo para definir su futuro tanto a nivel de club como de selección.