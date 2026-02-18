El futbolista del Atlético de Madrid que continuará su carrera en el Real Madrid

El Real Madrid continúa perfilando su proyecto a futuro y ya trabaja en la incorporación de una joven promesa del futbol español. Se trata de Aimar García, defensor central de 18 años formado en la academia del Atlético de Madrid, quien podría llegar como agente libre a Valdebebas.

La operación se encuentra avanzada y, de acuerdo con reportes en Europa, ya existiría un acuerdo verbal para que el zaguero se incorpore a “La Fábrica” una vez que finalice su contrato en junio. El movimiento refuerza la estrategia merengue de captar talento joven antes de su consolidación absoluta.

Aimar García es un central español con proyección, destacado por su lectura de juego, capacidad en el uno contra uno y buena salida desde el fondo. En el Atlético lo consideran un elemento de futuro, pero las negociaciones para su renovación no llegaron a buen puerto.

El conjunto colchonero intentó extender el vínculo del defensor en los últimos meses; sin embargo, las conversaciones no prosperaron. Ante ese escenario, el Real Madrid apareció con una propuesta deportiva atractiva que terminó inclinando la balanza en favor del club blanco.

El plan es claro: integrar a García en las categorías formativas del Madrid para potenciar su desarrollo bajo la estructura de “La Fábrica”, una cantera que en los últimos años ha vuelto a cobrar fuerza como plataforma de crecimiento y exportación de talento.

Aunque inicialmente competiría en categorías juveniles o en el Castilla, en Valdebebas confían en su evolución a mediano plazo. La apuesta no es inmediata para el primer equipo, pero sí estratégica, pensando en la renovación generacional de la defensa madridista.

Este tipo de movimientos también reflejan la rivalidad silenciosa entre ambos clubes de la capital. No es la primera vez que el Real Madrid logra incorporar talento procedente del entorno rojiblanco, algo que siempre genera ruido en el panorama formativo madrileño.

Aimar García, por su parte, encara un salto importante en su carrera. Pasar del entorno del Atlético a la estructura del Real Madrid implica un desafío deportivo y mediático considerable, pero también una oportunidad única de crecimiento en uno de los clubes más exigentes del mundo.

Si no hay cambios de último momento, el defensor firmará en calidad de agente libre y comenzará una nueva etapa vestido de blanco. El Real Madrid sigue mirando al futuro y, una vez más, apuesta por talento joven antes de que el mercado lo encarezca.