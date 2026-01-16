El futbolista por el que compiten el Real Madrid y el FC Barcelona

El Real Madrid y el FC Barcelona ya están monitoreando las oportunidades del mercado de fichajes, y el nombre de Rayane Bounida aparece como uno de los objetivos en común más codiciados.



Los movimientos para intentar incorporarlo se esperan recién para la ventana de verano europeo, aunque nada puede darse por seguro en la competencia por arrebatarle una potencial estrella al rival de toda la vida.

Según informó el diario AS, los dos gigantes españoles han solicitado informes detallados sobre el mediocampista de 19 años con presente en el Ajax, tradicional equipo neerlandés aunque sumergido en una profunda crisis deportiva.

"Su capacidad técnica, creatividad y potencial a largo plazo se ven como un encaje perfecto para los proyectos orientados al futuro que se están desarrollando en el Camp Nou y el Bernabéu", informó el medio español.

Ajax v Feyenoord - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Se trata de un futbolista de características ofensivas, diestro aunque con la posibilidad de jugar por la izquierda para quedar con la cancha de frente para rematar. Sus conducciones, fintas y regates, el plato fuerte del menú que ofrece.

Nacido el 3 de marzo de 2006 en Vilvoorde y de ascendencia marroquí, Bounida hizo su formación en las categorías inferiores del Anderlecht antes de mudarse al Ajax, donde firmó un jugoso contrato a sus 16 años. Además, hizo gran camino en las formativas de la selección belga, con apariciones en las categorías sub 16, sub 17 y sub 18.

En sus primeros cinco partidos con el Ajax B anotó cuatro goles, y desde allí se supo que esta estrella en formación estaba para grandes cosas con el equipo superior de Ámsterdam. En lo que va de la actual campaña, lleva jugados ocho encuentros y tres goles marcados, dos de ellos en el equipo sub 21 y uno en la Copa de los Países Bajos con el primer equipo.