El futbolista que regresará a Chivas este mercado de invierno

Las Chivas firman el que es hasta ahora su mejor torneo desde aquel en el que llegaron a la final de la Liga MX bajo el mando de Valjko Paunovic. Los de la perla de occidente no sólo tienen una buena suma de puntos, además, ha desarrollado un perfil de juego de alta competencia.

A pesar de ello, la gerencia deportiva entiende que el equipo requiere de una limpia de plantel en invierno. Todos los jugadores que cobren mucho y aporten poco o nada tendrán que marcharse del rebaño. Dos de esos nombres son los de Javier Hernández y Alan Pulido, cuya partidas abren la puerta a un regreso.

¡Vuelve el ‘4K’ al Rebaño+ 🇦🇹😉



Chivas ya espera de vuelta a Ricardo Marín. Es completamente un hecho que el delantero estará de vuelta para el torneo Clausura 2026.



🔴 FOX Sports indica que Marín volverá con el Rebaño, es el priner "refuerzo" para Gabriel Milito.



Rafael… pic.twitter.com/r5Ph1lUXGt — Futbol Total (@futboltotal) November 6, 2025

El último reporte afirma que Ricardo Martín retornará a Verde Valle en el invierno. Luego de seis meses cedido con el Puebla, el mexicano regresará al equipo de Gabriel Milito con la meta de ganarse un puesto de cara al próximo torneo, algo que no parece del todo descabellado.

Durante el verano, el área deportiva de Chivas decidió cortar a Marín debido a que el plantel tenía otros 4 delanteros centro en nómina: Javier Hernández, Alan Pulido, Armand González y Teun Wilke. Siendo el caso, la gerencia decidió que el hoy futbolista de Puebla era el de menor nivel.

Ahora, la caso ha cambiado en favor de Marín. Como hemos informado en Sports Illustrated desde semanas atrás, tanto Hernández como Pulido se marcharán por la vía de la agencia libre. En el caso de Wilke, no se descarta que pueda marcharse en calidad de cedido para crecer como profesional.

Estas bajas van a permitir que Ricardo regrese al Guadalajara en un escenario en el que tendrá mucho menos competencia. Además, se reporta que el cuerpo técnico de Gabriel Milito tiene interés en verle en la pretemporada, pues el jugador salió del club antes de la llegada del entrenador.