¿El futuro de Alejandro Zendejas está en Europa?

En lo que va de torneo para el América, Alejandro Zendejas ha sido y con enorme diferencia por sobre el resto de la plantilla, el mejor jugador de las águilas. El extremo por derecha ha aparecido en momentos de peso con actuaciones de alto nivel que se han traducido en puntos para los de la capital del país.

Siendo el caso y con el Mundial 2026 a la vuelta, no se descarta que Alejandro pueda salir de la Liga MX en el corto plazo. En todo caso, su destino no sería la MLS donde llevan años deseando su firma. El extremo tiene mercado en Europa dentro de la Serie A italiana y en la Eredivisie de los Países Bajos.

BLINDADO ⛓️‍💥



El nivel de Alejandro Zendejas y su llamado a selección estadounidense ha llamado la atención.



👀 El periodista Jonatan Peña, indica que el Torino y el PSV están sondeando a Zendejas, sin embargo no la tendrán sencilla.



📄 Diario Récord reporta que el contrato… pic.twitter.com/IqAs61CNUH — Futbol Total (@futboltotal) October 21, 2025

De acuerdo con el reporte de Jonatan Peña, el entorno de Zendejas ha recibido avisos de interés de parte de dos clubes. Desde Italia, es el Torino el equipo que ha preguntado por el extremo. Desde el mercado neerlandés, el PSV, un viejo conocido de la Liga MX también ha sondeado las condiciones del zurdo.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Clave señalar que no existe ahora mismo ningún tipo de oferta formal de los equipos por el jugador. Ni en la mesa de Zendejas, ni en la mesa del América. De hecho, con información adicional de Récord, el cuadro de la capital del país está blindado para negociar a la alza el traspaso de Alejandro.

Si el futbolista pide su salida del equipo en el corto plazo, el América apoyará su traspaso. Sin embargo, el club tiene bien en claro que no darán luz verde al mismo si no llegan ofertas de al menos 10 millones de dólares.

Alejandro hoy mismo está fuera por lesión. No se descarta que su retorno se dé hasta la etapa de liguilla. Un regreso de alto nivel en la misma podría ser clave para definir un futuro en el mejor fútbol del planeta.

Más noticias sobre la Liga MX