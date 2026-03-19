¿El futuro de André Jardine está fuera del América?

André Jardine vive su peor etapa desde que llegó al América. Luego de ganar tres títulos de la Liga MX de forma consecutiva, el entrenador ha perdido de momento el hilo conductor hacia los logros. Tanto a nivel local como en las opciones de conseguir copas internacionales.

Siendo el caso, más de uno afirma que el tiempo de André como entrenador en Coapa debe terminar. Este ruido pudo hacerse realidad en las últimas horas, pues el entrenador recibió un llamado muy tentador desde Brasil.

¿SE VA SI FRACASA? 🤔



Bombazo desde Brasil, el Cruzeiro sigue de cerca a André Jardine luego de destituir a Tite.



🦅 De acuerdo con ESPN Brasil, el equipo se acercó para saber la posibilidad de contratar al DT del América, sin embargo, André prioriza quedarse en Coapa pues… pic.twitter.com/oeoRpxfiHY — Futbol Total (@futboltotal) March 18, 2026

Fue Cruzerio, club en crisis posicionado en zona de descenso quien llamó al entorno de Jardine para ofrecerle la dirección técnico del equipo. Pese a ello, el técnico tuvo poco qué pensar y rechazó el ofrecimiento tanto en lo privado, como en lo público.

Sí, sin duda, tengo un contrato vigente, más de un año, un poco más de estoy, feliz con el proyecto del club, sintiéndome apoyado por el club, ahora es complicado que cualquier oferta me mueva, tengo respaldo, condiciones, confianza de todas las partes, voy a ser un entrenador que valora mucho esto, me siento aún con algo por hacer en América, escribimos algo en la historia, pero el sentimiento de que podemos hacer algo aquí, quiero terminar esta historia escribiendo algo importante en América. André Jardine

SOCCER: MAR 10 CONCACAF Champions Cup - Philadelphia Union vs Club America | Icon Sportswire/GettyImages

Son dos los factores que llevaron a la negativa de André. El primero de ellos, el técnico siente que tiene una deuda pendiente en Coapa. Siendo claros, el entrenador quiere darle al América un título internacional, es por ello que en más de una ocasión ha dejado bien en claro que su prioridad este semestre es ganar la CONCACAF.

Segundo, André tiene el deseo de escribir un capítulo europeo en su carrera. Se entiende que el momento en el que dejé a las "Águilas", será para medirse dentro del fútbol de la UEFA.

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