El futuro de Endrick para la próxima temporada queda definido

Luego de ser cedido al Olympique de Lyon en diciembre, donde logró asentarse y mostrar su evolución, Endrick volverá al Real Madrid este verano. Desde el merengue ya le comunicaron que no habrá otro traspaso y que entra en los planes prioritario de la restructuración del plantel.

El propio jugador, que siempre manifestó su deseo de triunfar en el club, vuelve con otra madurez futbolística y la convicción de competir de igual a igual en la élite. Por eso, el Madrid considera que el delantero está listo para asumir un rol más importante en el equipo.

🚨 BREAKING: Real Madrid have informed Endrick that he will have a LEADING ROLE next season!



He is DELIGHTED and feels READY for the challenge. @diarioas pic.twitter.com/v4h0fGdxrz — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 1, 2026

Los números que avalan su crecimiento

En apenas 17 partidos en la Ligue 1 de Francia, Endrick acumuló siete goles y seis asistencias. Además, bajo la conducción de Paulo Fonseca, sumó minutos en distintas posiciones ofensivas, especialmente sobre la banda derecha. Esa versatilidad deportiva le abre nuevas puertas dentro del esquema táctico del conjunto madrileño, aunque también deberá competir el puesto con Rodrygo y Brahim Díaz.

El regreso delbrasileño también responde a una cuestión estratégica. El Real Madrid realizó una fuerte apuesta económica cuando lo fichó desde el Palmeiras, en una operación que rondó los 80 millones de euros, entre fijos, variables y gastos adicionales. El contrato incluye múltiples bonus por rendimiento colectivo e individual, lo que eleva aún más el valor final de la transferencia.

Por eso, el club busca ahora capitalizar ese desembolso con minutos y protagonismo en el primer equipo.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYON | FRANCK FIFE/GettyImages

Más allá de su versatilidad por las bandas, la idea del proyecto deportivo del merengue para el próximo ciclo es que Endrick sea la principal alternativa como centro delantero, por detrás de Mbappé. Es decir, no solo competirá, sino que también tendrá responsabilidades concretas en una temporada exigente.

Con el Mundial a poco más de un mes y la oportunidad de sumar experiencia internacional, el brasileño afronta un momento decisivo en su carrera. Su rendimiento en esa cita podría consolidarlo aún más antes de iniciar una campaña en la que, por primera vez, tendrá un lugar real dentro del proyecto del Madrid.

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