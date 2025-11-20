El futuro de Marc Guéhi en el mercado de fichajes de enero se aclara

Si Marc Guéhi abandona el Crystal Palace en enero, el Liverpool sería su único destino realista este invierno. El panorama cambia drásticamente si decide quedarse hasta el verano.

Guéhi ha dejado muy claro que no seguirá en el Crystal Palace la temporada 2026/27. Sin embargo, confían en retener a su capitán, figura clave del equipo, durante el resto de la presente campaña, tras aceptar que se marcharía gratis en el verano de 2026 al rechazar la oferta de 35 millones de libras (45,8 millones de dólares) del Liverpool en el último día del mercado de fichajes.

El vigente campeón de la Premier League mantiene su interés en Guéhi y, al menos en el sur de Londres, se cree que su central aún podría jugar en Anfield en algún momento de esta temporada.

Según Sky Sports News, el Palace parte de la base de que el Liverpool es el único equipo dispuesto a presentar una oferta este invierno por un jugador que estará disponible como agente libre seis meses después.

Pero el Liverpool no es el único pretendiente para fichar a Guéhi. El Manchester United ha surgido recientemente como uno de los interesados, mientras que se cree que el Barcelona y el Real Madrid, de La Liga, también están al acecho. Sky Sports News señala al Bayern de Múnich, campeón alemán, como un seguidor muy atento.

Sin embargo, el mismo informe también destaca que no se espera que estos clubes presenten una oferta por Guéhi en enero. Los equipos europeos pueden iniciar conversaciones con el internacional inglés el mismo día de Año Nuevo, de cara a un posible traspaso gratuito una vez que finalice su contrato con el Crystal Palace el 30 de junio, mientras que el Manchester United deberá esperar legalmente hasta julio para hacerlo.

El Liverpool también podría esperar al mercado de fichajes de verano para cerrar finalmente este tan esperado acuerdo, pero los Reds quizá no puedan permitirse ese lujo dada su situación actual.

Jamie Carragher: El Liverpool necesita fichar en enero

Jamie Carragher ha opinado sobre varios aspectos de la estrategia de fichajes del Liverpool en los últimos meses | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El vigente campeón de la Premier League se encuentra ahora en octavo lugar. Si bien el VAR solo puede ser culpado hasta cierto punto, existen claros problemas defensivos que aquejan al equipo de Arne Slot.

El ex central del Liverpool, Jamie Carragher, señaló la falta de recambio en su antigua posición como una de las principales preocupaciones de cara a la temporada.

“El Liverpool necesita fichar en enero, necesitan comprar un central; deberían haberlo hecho en verano”, declaró a Sky Sports.

“No lo hicieron, y el único central que sí ficharon, [Giovanni] Leoni, un joven italiano, tuvo una actuación fantástica en el partido que jugó, un encuentro de la Copa de la Liga. Desafortunadamente, sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior, así que no lo veremos hasta la próxima temporada”.

“El Liverpool probablemente esté a una lesión en la defensa central de descarrilar por completo la temporada, así que tendrán que acudir al mercado de fichajes en enero”.

Carragher se mostró a favor de la mayoría de los fichajes realizados durante el verano. Florian Wirtz quizá no haya justificado del todo su precio, pero promete ser una opción creativa más, mientras que ambos laterales necesitaban reforzarse.

La salida de Darwin Núñez y Luis Díaz, sumada al trágico fallecimiento de Diogo Jota, sin duda dejó espacio en la plantilla para dos nuevos delanteros. Sin embargo, Carragher cuestionó por qué Alexander Isak y Hugo Ekitiké fueron fichados como delanteros centro.

“Cuando has gastado esa cantidad de dinero y solo se trata de una cosa u otra... no me parece propio del Liverpool”, comentó con desdén, “... ni de la forma en que hemos gestionado nuestros fichajes en los últimos años”.