Estados Unidos tuvo una correcta participación en el Mundial 2026, que lo encontró como una de las tres selecciones anfitrionas. Es cierto que se esperaba más de ellos, pero una aparición en octavos de final tras rendimientos realmente altos en las instancias previas le dejará sin dudas una conclusión positiva tanto al entrenador como a la plantilla.

Tras la eliminación ante Bélgica, Estados Unidos empezó a diagramar el futuro para volver a competir por ser campeón mundial. Para ello, la federación norteamericana considera que Mauricio Pochettino sigue siendo el perfil ideal para continuar con el proyecto, por lo que le han elevado una oferta de renovación de contrato hasta la Copa del Mundo 2030.

Según trascendió, se espera que Pochettino responda durante la próxima semana, la primera tras la final del Mundial entre Argentina y España.

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Desde su asunción al frente del combinado norteamericano, Mauricio Pochettino lleva dirigidos 31 partidos con un rendimiento realmente irregular: ganó 18, empató uno y perdió 12. No ganó títulos.

¿Cómo le fue a Estados Unidos en el Mundial 2026?

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El debut no pudo ser mejor, aplastando a Paraguay por 4-1 con tantos de Gio Reyna, doblete de Folarin Balogun y un gol en contra de Bobadilla. En la segunda jornada aseguraron su pasaje a los 16avos de final superando a Australia por 2-0 con anotaciones de Burgess, en contra, y Freeman. En la última jornada de la fase de grupos cayeron sorpresivamente ante Turquía, ya eliminado, por 3-2.

En 16avos de final arrancó la instancia de eliminación directa y Estados Unidos dio la talla con un triunfo correcto por 2-0 ante Bosnia. En ese partido se dio la polémica más grande del Mundial, ya que Folarin Balogun, goleador estadounidense, vio la roja y debía perderse el partido de octavos, aunque un indulto de la FIFA con "sanción en suspenso" le permitió jugar contra Bélgica.

Finalmente, en octavos, los belgas le pusieron punto final al sueño norteamericano con una goleada 4-1: De Ketelaere marcó un doblete, mientras que Vanaken y Lukaku completaron el marcador.