El futuro de Salah en el Liverpool no está claro y podría irse del club

El Liverpool se enfrenta a un tiempo de cierta incertidumbre respecto a la disponibilidad de uno de sus jugadores más reconocidos, como es Mo Salah.

En el centro de la situación se encuentra el egipcio, siendo una figura global del fútbol cuyas responsabilidades van más allá de la competición de clubes, sino una ascendencia en la afición y en el día a día de la institución, después de una durísima y larga pelea con el entrenador, Arne Slot.

Es que la estrella egipcia había protestado hace algunos días en zona mixta luego de haber sido suplente por tercer partido consecutivo en Leeds (3-3). Sus declaraciones incendiarias le costaron ser apartado de la convocatoria del partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán hace algunas semanas.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

"La razón por la que no estuvo en Milán fue su entrevista. Todo el mundo puede tener su opinión: ¿tiene que estar apartado una vez, dos, tres, cuatro veces, cuatro meses, doce años? Cada entrenador toma decisiones diferentes al respecto", declaró Slot en rueda de prensa tras el partido.

Según informa Daily Mail, la ruptura no terminó. Sin duda, se suavizó en la última semana o en los últimos cinco días tras aquella charla entre Slot y Salah. Pero no tendríamos que sorprendernos en absoluto que Salah y el Liverpool se dieran la mano para una posible salida en verano.

Incluso creen que se trata de un problema más profundo que simplemente quedarse en el banquillo. Creo que quizá Salah no estaba muy convencido con el asunto general del club tras terminar la temporada pasada.

En este mismo informe, y viendo cómo se han dado los hechos, cree que siempre había un poco de frustración y tal vez agitación por parte del egipcio en su día a día.

Por eso, la Saudí Pro League sigue con atención esta situación, que podría derivar en la salida del egipcio del Liverpool y su llegada a dicha liga.