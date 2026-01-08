El futuro de Schlotterbeck se agita y el Real Madrid entra en escena

El mercado de centrales empieza a calentarse en Europa y uno de los nombres propios del momento es Nico Schlotterbeck. Aunque el Borussia Dortmund sigue insistiendo en la renovación de su defensa estrella, el escenario actual hace que un traspaso, especialmente al Real Madrid, sea cada vez más plausible.

Según informa BILD, el Bayern de Múnich continúa muy atento a la situación del internacional alemán pese a tener prácticamente cerrada la renovación de Dayot Upamecano. La razón es doble. Por un lado, en Múnich todavía no hay una decisión definitiva sobre el futuro de Kim Min-jae, cuyo rendimiento y encaje en el proyecto siguen siendo objeto de debate interno. Por otro, el Bayern valora seriamente la posibilidad de esperar a 2027 para intentar fichar a Schlotterbeck a coste cero, siempre que el jugador entre en el último año de su contrato con el Dortmund sin renovar.

El Dortmund se protege… pero el tiempo corre

Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Alexandre Simoes/GettyImages

Consciente del riesgo, el Borussia Dortmund ha fijado una línea roja muy clara: no aceptará menos de 50 millones de euros por su central en caso de venta el próximo verano. Además, el BVB preferiría claramente traspasarlo al extranjero antes que reforzar a un rival directo de la Bundesliga como el Bayern.

Sin embargo, la posición del club choca con la del futbolista. Schlotterbeck, pese a haberse reunido recientemente con la directiva amarilla, sigue ganando tiempo y se niega a firmar una renovación, una actitud que debilita la posición negociadora del Dortmund y abre la puerta a otros grandes de Europa.

El Real Madrid, muy atento

En este contexto aparece el Real Madrid, que sigue de cerca la evolución del caso. El club blanco busca reforzar su defensa a medio plazo con un central joven, contrastado y con liderazgo, y Schlotterbeck encaja perfectamente en ese perfil: zurdo, dominante en el juego aéreo, agresivo en la anticipación y con experiencia al más alto nivel tanto en Bundesliga como en Champions.

La negativa del jugador a renovar y la posibilidad de que el Dortmund se vea obligado a vender para evitar perderlo gratis convierten el traspaso en una operación cada vez más realista. De hecho, según BILD, la llegada de Schlotterbeck al Real Madrid es ahora más probable que nunca.

Un verano decisivo

Todo apunta a que el próximo mercado estival será clave. Si no hay renovación en los próximos meses, el Dortmund tendrá que elegir entre ingresar más de 50 millones de euros o asumir el riesgo de ver cómo su central estrella se acerca peligrosamente a la recta final de su contrato. Mientras tanto, en Valdebebas observan con paciencia… y con interés creciente.

