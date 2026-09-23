El Galatasaray insiste en el fichaje de Camavinga y prepara una nueva propuesta para el Real Madrid

El Galatasaray ya piensa en el mercado de invierno y nuevamente tiene a Eduardo Camavinga entre sus objetivos. Según trascendió, el conjunto de Estambul pretende negociar con el Real Madrid la cesión del mediocampista para la segunda mitad de la temporada 2026/27.

En el último mercado, Camavinga fue vinculado con una posible salida del merengue y el Galatasaray apareció entre los equipos interesados. Sin embargo, el movimiento no prosperó debido a la decisión del francés de permanecer en el equipo dirigido por José Mourinho.

🦁 Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi Eduardo Camavinga.



✅ Sarı kırmızılı yönetim, Fransız yıldızın transferiyle taraftarlarının gönlünü almayı hedefliyor. pic.twitter.com/8M88gggiCp — Fotomaç (@fotomac) September 22, 2026

Ahora, la directiva turca volverá a intentar el fichaje y considera que una cesión podría ser una fórmula para convencer al Madrid. El propósito sería darle al jugador un papel protagonista y, al mismo tiempo, reforzar una plantel que busca competir por los principales objetivos de la temporada.

Camavinga gana protagonismo

Aún así, la situación del mediocampista en el merengue también cambió durante las últimas semanas. Aunque el club llegó a contemplar la posibilidad de escuchar ofertas por el futbolista durante el verano, Camavinga nunca fue apartado del proyecto y Mourinho comenzó a darle minutos dentro de la rotación.

El francés tuvo participación entrando desde el banco y también consiguió oportunidades como titular. Además, tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2029. El club habría manejado anteriormente una valoración cercana a los 60 millones de euros para una eventual venta, una cifra que explica por qué una cesión aparece como una alternativa más realista para el Galatasaray.

El Galatasaray insiste

Eduardo Camavinga (Real Madrid CF) looks on prior to the | SOPA Images/GettyImages

El club otomano confía en su capacidad para atraer futbolistas de primer nivel y pretende utilizar ese atractivo para convencer al francés. La posibilidad de contar con mayor protagonismo y asumir un rol importante durante la segunda mitad de la temporada sería uno de los argumentos de la propuesta.

La última palabra, de igual manera, podría estar nuevamente en manos de Camavinga. Si el francés mantiene su decisión de continuar en el Real Madrid, el interés turco tendrá pocas opciones de avanzar.

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