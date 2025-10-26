El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona terminó al rojo vivo. Los merengues se llevaron los tres puntos tras vencer a los blaugranas por marcador de 2-1. Al cierre del encuentro, Dani Carvajal confrontó a Lamine Yamal y, con un gesto con su mano, le dio a entender al juvenil del Barca que "habla mucho".

Ay mi madre el capitán Dani Carvajal pic.twitter.com/cICHjfLCZn — Santriste (@FuckSanti) October 26, 2025

La estrella del equipo catalán generó controversia con sus declaraciones previas al enfrentamiento contra el Real Madrid. A tan solo 24 horas del Clásico, compartió una publicación en redes sociales donde se le veía celebrando un gol en la goleada 4-0 de la temporada pasada, con la afición merengue abucheándolo de fondo.

Días antes del choque ante los merengues, el delantero blaugrana declaró que el Real Madrid "roba", durante una entrevista con el canal de la Kings League.