El Getafe negocia por el fichaje de una figura histórica del Real Madrid

El próximo mercado podría darle al Getafe uno de esos refuerzos capaces de marcar diferencias dentro y fuera de la cancha en LaLiga: Dani Carvajal está en conversaciones con el conjunto madrileño para convertirse en una de las incorporaciones más importantes del plantel.

La posibilidad tomó fuerza durante los últimos días a partir de los contactos entre ambas partes. Desde que finalizó su contrato con el Real Madrid, el futbolista se mantuvo activo con entrenamientos individuales y estaría dispuesto a afrontar un nuevo desafío en la capital española.

🚨🔵⚪️ Getafe have reached verbal agreement to sign Dani Carvajal, here we go!



The medical tests have been completed and the club is ready for announcement — only waiting for La Liga’s approval on Financial Fair Play limits.



Carvajal said yes to Getafe — as ABC reported. pic.twitter.com/mSabzHduvB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Un refuerzo que convence al entrenador

Uno de los principales motivos que explican el avance de las negociaciones entre el jugador y el conjunto azulón es el respaldo de José Bordalás. El entrenador considera que la incorporación podría aportar mucho más que una solución para la defensa, especialmente por el recorrido y la experiencia que el jugador acumula después de una extensa trayectoria.

Para un plantel corto como el del Getafe, la presencia de Carvajal también podría convertirse en un elemento diferencial dentro del vestuario. Su carácter competitivo y su conocimiento de partidos de máxima exigencia son factores especialmente valorados por el técnico.

El límite salarial, el último obstáculo

El principal problema para completar la operación no estaría relacionado con la voluntad de las partes, sino con la situación económica del club y las restricciones de LaLiga.

La dirigencia dispone de un margen salarial limitado y debe conseguir que las condiciones del contrato encajen dentro del límite establecido por la competencia. Aunque el nuevo vínculo de Carvajal estaría muy lejos de las cifras que percibía en el Real Madrid, todavía es necesario obtener la autorización correspondiente.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

Por ese motivo, el fichaje todavía no puede darse por cerrado. Si el Getafe consigue superar ese último obstáculo, el histórico lateral tendrá la posibilidad de continuar su carrera en España y hacerlo, además, en un club de su misma ciudad.