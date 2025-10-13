El gigante de Europa que abre sus puertas al fichaje de Endrick

Kylian Mbappé se encuentra en pleno estado de gracia. Está claro que el francés ha encontrado su mejor estado de forma dentro del Real Madrid. A día de hoy en la plantilla de los de la capital de España, no hay un sólo jugador que se acerque un poco al nivel de relevancia del galo para el equipo.

Esta explosión del francés, de forma natural ha cobrado factora a otros jugadores dentro del plantel. Siendo contundentes, los más "afectados", son los dos '9' que también tiene como opciones Xabi Alonso. Uno de ellos es Endrick, un talento que se apaga y que podría dar un paso al costado en cuestión de semanas.

La más reciente información señala que el PSG está abierto a buscar el fichaje del delantero. El club buscó su compra en su momento cuando Endrick era aún la máxima perla del Palmeiras. Al final, los de la capital de Francia no pudieron competir contra el Madrid y el deseo del brasileño por unirse a los blancos.

Hoy el escenario es diferente. A menos de un año de la Copa del Mundo, Endrick requiere de minutos. En caso de no tenerlos, prácticamente será un hecho que el delantero no formará parte de la lista final de Carlo Ancelotti con Brasil.

El cuadro francés está abierto a recibir al goleador en calidad de cedido. El club parisino estaría feliz si la cesión incluye además algún tipo de opción de compra para aspirar a poder comprar los derechos de Endrick en el corto plazo.

Por su parte, el Madrid está abierto a firmar la cesión del jugador en el mes de enero. Sin embargo, por la cabeza del área deportiva no ha pasado en ningún momento la opción de un traspaso total. Además, se entiende que los blancos prefieren otro destino para el delantero antes que el PSG.

