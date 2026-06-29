El gigante de Europa que avanza por Gilberto Mora

Para nadie es un secreto que Gilberto Mora está bajo los ojos del mundo. Desde meses atrás, el talento más virtuoso del todo el fútbol en México llama la atención de más de un club de peso en Europa. Ahora que el jugador de los Xolos de Tijuana ha llegado al Mundial como el futbolista más joven, el interés aumentó.

El pasado miércoles Mora tuvo su primera titularidad en el juego entre México y Chequia. Aunque no fue premiado como tal, más de un calificó al juvenil como el jugador del partido. La exhibición de Gilberto en contra de los checos de forma inmediata ha provocado la reacción del mercado de Europa.

🚨 Manchester United have intensified their interest in Club Tijuana prospect Gilberto Mora following extensive scouting of the teenage midfielder.



The Red Devils are not alone in the race, with Manchester City, Chelsea, Arsenal and Liverpool all keeping tabs on the 17-year-old.… pic.twitter.com/ol3JTT4I4T — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 26, 2026

Prensa en Inglaterra reporta que hubo visores del Manchester United presentes en el duelo entre la selección mexicana y Chequia. Los mismos quedaron impresionados con la demostración sobre el terreno de juego de parte de Mora.

El club de la Premier League considera que el mexicano es un jugador que juega con una calma atípica para un joven de su edad. Toma decisiones con el balón que no son comunes para un chico de sólo 17 años. Tal madurez intelectual ha hecho que dentro del United contemplen a Mora como una apuesta a futuro muy llamativa.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Siendo el caso, el área deportiva del club ha tomado una decisión con respecto de su interés por Mora. El club de la Premier League le dará seguimiento directo al mexicano en lo que resta del Mundial para él y si cumple con la expectativa, entonces atacarán por su fichaje sin mucho más que pensar este mismo mercado de verano.

Es clave señalar que Gilberto sólo podrá dar el salto a Europa hasta el invierno de 2027, fecha en la cual ya tendrá 18 años cumplidos. Lo anterior no significa que el United o cualquier otro equipo del viejo continente, no puedan cerrar su compra ya mismo.