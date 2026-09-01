El gigante de Europa que estuvo cerca de fichar a Santiago Giménez

Tal cual como se ha adelantado en Sports Illustrated, Santiago Giménez tiene un nuevo hogar. El futbolista mexicano ha llegado al Porto en calidad de cedido por la temporada ya en curso. El formado en Cruz Azul, buscará su revancha deportiva luego que su primer año y medio con el Milán fue de más a prácticamente nada.

La gestión no fue sencilla y se extendió prácticamente hasta el cierre del mercado. Sin embargo, al final Giménez se lleva su premio fichando con el club que él deseaba. A pesar de ello, hubo otras opciones en el camino que no pudieron concretarse dentro de los deseado, una de ellas, la del Atlético de Madrid.

🤯🇪🇦 NEW: Santiago Gimenez was close to joining Atletico Madrid and playing in LaLiga. @barracudo



The LaLiga club had a strong interest in the Mexican striker this summer transfer window. ✍🏼



AC Milan wanted to include a mandatory buy clause in the deal, while Atleti only… pic.twitter.com/JCsjRh4cWf — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2026

Las enormes dudas del Atlético de Madrid con Julián Álvarez les ha llevado a buscar un centro delantero sobre el cierre del mercado en calidad de emergencia. Una de las opciones fuertes fue la de Santiago, quien de hecho le dio un sí al cuadro de la capital de España.

Sin embargo, más allá de que el atacante estaba abierto e interesado al movimiento, el mismo no llegó a más debido a discrepancias entre los dos equipos. El Atlético le pidió al Milan una cesión simple sin gastos añadidos, ni opción de compra que se pudiera convertir en obligación a través del cumplimiento de objetivos.

AC Milan v Bologna - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

De inmediato el club italiano dio una negativa. El conjunto de la Serie A exigía que se aceptara aquello a lo que el Porto justamente ha dicho que sí, una opción de compra de casi 20 millones de euros que se puede convertir en obligación siempre y cuando su rendimiento sea positivo.

De inmediato la gestión entre clubes se derrumbó. Acto seguido, el Atlético cambió de ciudad en Italia, viajando a Turín donde han conseguido la cesión de Jonathan David dentro de las condiciones que el cuadro rojiblanco buscaba para su beneficio deportivo y financiero en el corto y mediano plazo.