El gigante de Europa que tiene la mira puesta en el fichaje de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski está en vías, sino lo es ya, de convertirse en una leyenda del FC Barcelona. El polaco se encuentra en el que apunta a ser su año final bajo contrato con el cuadro culé.



De mantener el ritmo goleador, el delantero podría colarse dentro de los 10 máximos anotadores en la historia del club.

Si bien en lo que va del presente curso el '9' ha entrado y salido del once titular, su aporte dentro del campo sigue siendo significativo. Además, debido a su disciplina personal, Robert se mantiene en un estado de forma impecable. Por tal motivo, uno de los clubes más grandes del planeta sueña con su fichaje.

💣 El Milan se posiciona por el futuro de Robert Lewandowski



👀 El club italiano podría ir a por él si no continua en el Barça y sale libre en junio



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/6AQF20JbXG — Diario SPORT (@sport) September 30, 2025

Prensa en Italia reporta que el Milán tiene en la mira al goleador de cara al próximo año. Tal es el interés del club de la ciudad de la moda que ya estarían moviendo fichas por su llegada. Se reporta que el conjunto hoy líder de la Serie A ya ha ofrecido a Lewandowski un lugar dentro de su plantel para el 2026.

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

La idea del Milán es la de realizar en Lewandowski un movimiento similar al de Módric. Un veterano de alta gama que, si bien roza los 40 años de edad, debido a la forma en la que se maneja dentro y fuera del campo, puede tener un enorme vigencia y aporte para el conjunto rossonero.

Por ahora no hay respuesta del jugador, sin embargo, se reporta que Robert no ve con malos ojos partir al Milán en 2026. Si bien el polaco estaría feliz de renovar su contrato con el Barcelona, hoy mismo es un escenario irreal. Siendo el caso, una primera y tal vez única experiencia dentro de la Serie A, estaría bien valorada por el delantero.

Más noticias sobre el mercado de fichajes