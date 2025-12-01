El gigante de la Premier League que va a la carga por el fichaje de Valverde

Federico Valverde es uno de los futbolistas que sería distante del entrenador. Según los informes de la prensa española, cuentan que Xabi Alonso y el plantel del Real Madrid no tienen el mejor día a día a la hora de trabajar y relacionarse.

Una de las últimas situaciones entre el jugador uruguayo y el entrenador con pasado en el Bayer Leverkusen radicó en su posición, ya que Xabi lo considera más en el lateral derecho que en el centro del campo, dándole ese lugar a jugadores como Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham.

Esta incomodidad del charrúa despertó intereses en varios clubes, y según informó el área de deportes del Daily Mirror inglés uno de los candidatos a ofertar por el Pajarito sería el Manchester United, en plena reconstrucción tras un arranque flojo de temporada.

Girona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Según los informes, el United estaría dispuesto a desembolsar 80 millones de euros para hacerse de la ficha del futbolista formado en la cantera de Peñarol de Montevideo, aunque el Merengue espera recibir una cifra más cercana a los 100 millones.

El uruguayo lleva jugados 341 partidos con la camiseta de la Casa Blanca, con 32 goles anotados y 35 asistencias repartidas. En su estadía en el Bernabéu ganó, entre otras cosas, dos UEFA Champions League y tres ligas.

Empató y se complicó

FBL-ESP-LIGA-GIRONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El Real Madrid igualó 1-1 con el Girona en Montilivi y perdió la cima de LaLiga a manos del FC Barcelona, que le había ganado el día anterior al Alavés por 3-1 en el Spotify Camp Nou. Ahora, el que corre de atrás es el Merengue, que tendrá que esperar un tropiezo del equipo de Hansi Flick si quiere recuperar el liderazgo de la tabla de posiciones del campeonato español de Primera División.

Esta semana, tendremos dos partidos de liga adelantados de la jornada 19: el FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid, y el Real Madrid visita al Athletic Club. Sin duda, son dos encuentros muy importantes para el desarrollo del campeonato.

