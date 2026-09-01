El gigante del continente que va al ataque por Willer Ditta

River Plate ha puesto la mirada en Willer Ditta como una de sus principales alternativas para reforzar la defensa central. El conjunto argentino ya realizó un primer acercamiento con Cruz Azul para conocer las condiciones de una eventual transferencia del zaguero colombiano, pieza clave en La Noria.

Por ahora, las conversaciones se encuentran apenas en una etapa inicial y todavía no existe una negociación avanzada entre las instituciones. River manifestó formalmente su interés y comenzó a explorar las opciones de alcanzar un acuerdo, aunque las diferencias económicas entre las partes son importantes desde este primer contacto por el defensor.

🚨River tiene un interés firme y concreto en Willer Ditta.

*️⃣Es uno de los defensores centrales que más gusta para reforzar la zona.

ℹ️Primero reportada por @hugorbalassone pic.twitter.com/ykbcU1O3Yl — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2026

La primera cifra colocada sobre la mesa por el conjunto argentino ronda los seis millones de dólares. Esa cantidad, sin embargo, es considerada por el cuadro de la capital del país como una oferta muy baja y alejada de sus pretensiones finales por su líder en la zaga.

La postura de los celestes es clara: la institución no contempla siquiera sentarse a negociar formalmente una transferencia de Ditta por una cantidad inferior a nueve millones de dólares. La única forma por la cual contempla darle salida al colombiano, es mediante una oferta descomunal.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Así, actualmente existe una diferencia aproximada de tres millones de dólares entre lo que River Plate puso inicialmente sobre la mesa y el mínimo que pretende recibir Cruz Azul. Cabe señalar que los de La Noria seguramente buscarán llegar bastante por encima de los nueve millones de apertura en la negociación.

Ditta se ha convertido en uno de los centrales que más gustan en River para reforzar una posición considerada prioritaria. Su experiencia, fortaleza física y recorrido internacional aparecen entre los factores que han provocado el interés del conjunto de Núñez, que analiza diferentes psibilidades antes de tomar una decisión definitiva.

Del lado del futbolista tampoco existe, hasta el momento, una postura pública respecto a la posibilidad de abandonar Cruz Azul para continuar su carrera en Argentina. Willer tiene un enorme respeto por su club y se mantendrá dentro de la línea de la ética deportiva hasta que se destrabe la gestión.