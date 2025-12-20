El gigante europeo que estaría interesado en fichar a Mohamed Salah

El rumor sacudió el tablero europeo como un latigazo: Mohamed Salah aparece en la órbita del Paris Saint-Germain. No es un nombre más en una lista larga, es el nombre. El egipcio que convirtió goles en rutina y liderazgo en costumbre podría estar ante un cruce de caminos justo cuando el Liverpool entra en una nueva etapa bajo la dirección de Arne Slot.

Podría escapar de Arne Slot para ir a la capital francesa 😮🇫🇷



El PSG tiene a Mohamed Salah en su lista de objetivos para el mercado de fichajes del próximo verano 🇪🇬👑 pic.twitter.com/ixUi5ibBli — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 19, 2025

La posible salida no se explica solo desde el mercado. En Anfield, Salah sigue siendo referencia absoluta, pero también un futbolista que exige, habla y empuja. Recientemente, el delantero dejó claro internamente que su compromiso con el grupo está intacto. De hecho, habló directamente con sus compañeros para cerrar cualquier ruido externo y reafirmar algo esencial en los grandes vestidores: primero el equipo, luego el resto.

Ese gesto no es menor si se observa el contexto. El PSG busca más que talento: quiere jerarquía, experiencia europea y una figura capaz de sostener la presión de liderar un proyecto que vuelve a rearmarse. Salah encaja perfecto en ese perfil. No solo por sus números, sino por su carácter competitivo y su capacidad para ordenar un vestidor desde el ejemplo.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

En Liverpool, la transición tras la era Klopp implica ajustes inevitables. Slot propone ideas nuevas, tiempos distintos y una lectura fresca del juego. Para un futbolista que ya lo ganó todo con el club, la tentación de un último gran desafío empieza a tomar forma. París ofrece foco mediático, ambición continental y un proyecto construido para volver a pelear la Champions sin rodeos.

Por ahora, no hay oferta formal ni decisión tomada. Pero el simple hecho de que el PSG lo tenga en la mira confirma una realidad: Salah sigue siendo uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial.

Mientras el mercado se aproxima, el egipcio continúa entrenando, sonriendo y liderando como siempre. Si se queda, será con el hambre intacta. Si se va, no será una huida, sino un movimiento calculado de un ganador que entiende cuándo hablar, cuándo pedir disculpas y cuándo buscar un nuevo escenario para competir al máximo nivel.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026