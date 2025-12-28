El Girona da un golpe sobre la mesa para hacerse con los servicios de Marc-André ter Stegen

El futuro inmediato de Marc-André ter Stegen empieza a aclararse, al menos en lo que respecta a algunos rumores que habían ganado fuerza en las últimas semanas. Según informa SPORT y ha confirmado Alfredo Martínez, no habrá negociaciones entre el FC Barcelona y el Aston Villa, ni por el guardameta alemán en dirección a Birmingham ni por Pau Torres en sentido inverso. A pesar de que las relaciones institucionales entre ambos clubes son muy buenas, la opción de un intercambio o de operaciones cruzadas está completamente descartada.

En el Barça quieren cerrar la puerta a especulaciones que no se corresponden con la realidad del mercado. Ter Stegen sigue siendo un nombre de peso en Europa y su situación contractual y deportiva ha despertado el interés de varios clubes, pero el Aston Villa no es uno de ellos. Del mismo modo, Pau Torres, central de confianza en la Premier League, no entra en los planes inmediatos del club azulgrana bajo ninguna fórmula.

Donde sí aparece un escenario más concreto es en Girona. El conjunto catalán apunta con fuerza a Ter Stegen y está dispuesto a hacer todo lo posible para intentar hacerse con sus servicios. No se trata de una operación sencilla, ni mucho menos, pero las excelentes relaciones entre Barcelona y Girona juegan a favor de un posible entendimiento si la situación deportiva y económica lo permite.

El interés del Girona se enmarca en su crecimiento como proyecto competitivo en LaLiga y en Europa. Incorporar a un portero del nivel y la experiencia de Ter Stegen supondría un salto cualitativo enorme, además de un golpe de autoridad en el mercado nacional. En el Barça, por su parte, no cierran la puerta a estudiar escenarios que encajen dentro de su planificación y de las necesidades de ‘fair play’ financiero.

Por ahora, el mensaje es claro: ni Aston Villa ni Pau Torres están en la ecuación. El foco está puesto en el mercado doméstico y en operaciones que puedan resolverse desde la confianza mutua entre clubes cercanos. El nombre de Ter Stegen seguirá marcando titulares, pero su futuro apunta, cada vez más, a resolverse sin salir de España.